Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/09/2025 – 21/09/2025

Όσα συμβούν στην πιο κομβική εβδομάδα του μήνα για τα ερωτικά μας

STAR.GR
Σχεσεις
Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 15/09/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπαίνουμε στην πιο κομβική εβδομάδα του μήνα, με πολλές κι έντονες αστρολογικές όψεις που αγγίζουν σε βάθος τα ερωτικά μας. Πάθος, ξεκαθαρίσματα, ανατροπές και βαθιές συζητήσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που δύσκολα θα αφήσει κάποιον ασυγκίνητο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος της εβδομάδας έχουμε και τη δεύτερη έκλειψη της φθινοπωρινής σεζόν, η οποία υπόσχεται να φέρει καίριες αλλαγές στις σχέσεις μας. Αν κάτι μένει στάσιμο, τώρα είναι η στιγμή που θα κουνηθεί το χαλί από κάτω του.

Για να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, η εβδομάδα ξεκινάει με έντονο πάθος.

Στις 16/09/2025 η Αφροδίτη σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη και τρίγωνο με τον Χείρωνα, δίνοντας στο παιχνίδι του έρωτα μια πιο αυθόρμητη αλλά και θεραπευτική διάσταση. Η έλξη είναι διάχυτη, οι σχέσεις αναζωπυρώνονται κι η ανάγκη για τρυφερότητα συναντά τη σπίθα του πάθους. Αν έχετε σχέση, θα δείτε ότι υπάρχει περισσότερη διάθεση για τρυφερές κινήσεις αλλά και για πιο καυτές στιγμές. Οι ελεύθεροι/ες νιώθετε έτοιμοι/ες να κάνετε το πρώτο βήμα και να αφεθείτε σε νέες γνωριμίες χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Στις 17/09/2025, όμως, ο Ερμής έρχεται σε αντίθεση με τον Κρόνο και φέρνει ένα πιο σοβαρό κλίμα. Οι συζητήσεις μέσα στη σχέση μπορεί να γίνουν πιο βαριές ή να νιώσετε ότι ο/η σύντροφος σας βάζει όρια που δεν περιμένατε. Από την άλλη, είναι μια ευκαιρία να μιλήσετε ξεκάθαρα για ό,τι σας βαραίνει και να δείτε κατά πόσο τα σχέδια σας έχουν γερά θεμέλια. Για τους ελεύθερους, αυτή η μέρα μπορεί να φέρει μια πιο ρεαλιστική ματιά στις καταστάσεις, ώστε να μην ενθουσιάζεστε εύκολα με πρόσωπα που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

Από τις 18/09/2025, ο Ερμής περνά στον Ζυγό και το παιχνίδι αλλάζει. Η επικοινωνία γίνεται πιο ανάλαφρη, πιο διπλωματική κι η καθημερινότητα γεμάτη φλερτ. Είναι η στιγμή να στείλετε εκείνο το μήνυμα που σκεφτόσασταν, να ανοιχτείτε σε νέες γνωριμίες μέσα από παρέες ή μέσα από τα μέσα δικτύωσης, ή να φέρετε περισσότερη ισορροπία σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση.

Στις 19/09/2025, ο Ερμής συναντάει τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό και τον Πλούτωνα, φέρνοντας απίστευτη ένταση. Από τη μία μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, υπερβολές ή λόγια που θολώνουν την κρίση, αλλά από την άλλη η σπίθα του απρόοπτου και το βάθος του πάθους δημιουργούν συναρπαστικές εξελίξεις. Μια κουβέντα ή ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Την ίδια μέρα (19/09/2025), η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο και το τοπίο στις σχέσεις αποκτά πιο πρακτικό χαρακτήρα. Δεν αρκούν μόνο τα μεγάλα λόγια και τα όνειρα, τώρα χρειάζονται πράξεις. Θα θελήσετε να δείτε αν οι υποσχέσεις που ακούτε έχουν πραγματικό αντίκρισμα.

Οι δεσμευμένοι/ες θα εκτιμήσετε περισσότερο τις μικρές, καθημερινές αποδείξεις αγάπης, ενώ οι ελεύθεροι/ες μπορεί να γοητευτείτε από ένα άτομο που δείχνει συνέπεια, φροντίδα και ουσία.

Στις 20/09, βέβαια, η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ουρανό φέρνει απρόοπτα όπως μια ξαφνική ερωτική έλξη, ένα φλερτ που σας αιφνιδιάζει, ή μια ανατροπή που είτε θα δημιουργήσει ρήξεις είτε θα σας βγάλει από τη ρουτίνα.

Και φτάνουμε στις 21/09/2025, με τη δεύτερη έκλειψη του φθινοπώρου στην τελευταία μοίρα της Παρθένου. Μια δυνατή στιγμή που φέρνει ξεκαθαρίσματα και νέες κατευθύνσεις στις σχέσεις. Η έκλειψη αυτή είναι φορτισμένη, αφού σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα: άλλα θέλετε να πιστέψετε, άλλα σας δείχνει η πραγματικότητα. Όμως, με ταυτόχρονα τρίγωνα προς τον Πλούτωνα και τον Ουρανό, υπάρχει τεράστια δυναμική για ανανέωση, πάθος και ανατροπές που ανοίγουν νέες προοπτικές. Είναι η στιγμή να δείτε τι αξίζει πραγματικά να μείνει και τι χρειάζεται να αλλάξει ριζικά. Οι σχέσεις που έχουν γερές βάσεις γίνονται πιο δυνατές, ενώ οι υπόλοιπες μπορεί να κλείσουν τον κύκλο τους οριστικά.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

