Eύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή

Αν η σεξουαλική ζωή σου θεωρείς ότι είναι καλή, δεν χάνεις τίποτα από το να την κάνεις ακόμη καλύτερη. Πίστεψε με χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές και φυσικά επικοινωνία.

Κάντο σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού - κι όχι μόνο

Η σεξουαλική επαφή δεν είναι μόνο για την κρεβατοκάμαρα. Πρέπει να πιστεύεις ακράδαντα στο σεξ που δεν γίνεται στο κρεβάτι. Γιατί έτσι το απολαμβάνεις περισσότερο. Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη.

Κάνε περισσότερο σεξ νηφάλιος

Στο νέο βιβλίο της Σον Φέι, Love in Exile, αφηγείται μια ταραχώδη μεθυσμένη σχέση που την έπεισε να σταματήσει να πίνει. Το μεθυσμένο σεξ την εμπόδιζε να αισθάνεται σε επαφή με τους συντρόφους της, και είπε στο The Cut ότι «το καλό σεξ απαιτεί έναν βαθμό συντονισμού». Η νηφαλιότητα μεταμόρφωσε την ικανότητά της να απολαμβάνει το σεξ. «Η ουσία του εθισμού είναι η αδυναμία να αντέξει κανείς να είναι παρών στη ζωή του», γράφει. Αν δεν μπορείς να είσαι εκεί με τον εαυτό σου, είναι σχεδόν αδύνατο να κάνεις καλό σεξ με ένα άλλο άτομο.

Κλείσε το κινητό σου

Για να απολαύσεις τη σεξουαλική επαφή, χρειάζεται να είσαι συντονισμένος με το άτομο που είσαι εκείνη τη στιγμή. Είναι λογικό: Το να έχεις το κινητό σου κοντά μπορεί να τορπιλίσει την προσοχή σου, και το σεξ πιθανώς απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση από την καθημερινή σου εργασία. Είτε δίνεις σημασία είτε όχι, ένα μόνο κουδούνισμα μπορεί να σε αποσπάσει από το να ζήσεις τη στιγμή.

Κλέψε ιδέες για το σεξ από τους φίλους σου

Η σεξουαλική ζωή σου μπορεί να μη βελτιωθεί πραγματικά μέχρι που να αρχίσεις να μιλάς γι' αυτήν με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Οι φίλοι μπορούν να δώσουν ζωτικές συμβουλές για ό,τι έχει να κάνει με το σεξ. Οι σεξουαλικοί μας σύντροφοι μπορεί να αλλάζουν με τα χρόνια, αλλά οι φίλοι μπορούν να μας διδάξουν περισσότερα για το σεξ και τον εαυτό μας από ό,τι οποιοδήποτε άρθρο.

Μη δίνεις τόσο βάση στο φιλί

Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν φιλούν καλά, μόνο κακοί ακροατές. Αν και μπορεί να συναντήσεις περιστασιακά ανθρώπους που το έχουν περισσότερο το κομμάτι του φιλιού, ως επί το πλείστον, ένα κακό φιλί είναι ένα σημάδι ότι δεν δίνεις προσοχή σε αυτό που κάνει ο άλλος. Τα φιλιά δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να ξεσπάσεις τη μία και μοναδική τέλεια κίνησή σου. Είναι το μέρος όπου μαθαίνεις να επικοινωνείς.

Χρησιμοποίησε τα χέρια σου, γενικά

Η σεξουαλική επαφή έχει να κάνει και με τα χέρια. Τα χέρια είναι εξαιρετικά αισθησιακά. Ακόμα και ένα ελαφρύ, σφιχτό άγγιγμα μπορεί να προκαλέσει απαλά κύματα διέγερσης. Οι ειδικοί, φτάνουν στο σημείο να αποκαλούν τα χέρια ένα από τα πιο σημαντικά σεξουαλικά όργανα. Ό,τι και να κάνεις κατά τη διάρκεια του σεξ, μην τα αφήνεις να κρέμονται.

Σταμάτα να σκέφτεσαι τον πρώην σου

Όσο καλό κι αν ήταν το σεξ με έναν πρώην, πιθανότατα δεν ήταν τόσο καλό ώστε να σε κάνει να χάσεις αυτό που ζεις τώρα. Αυτό που είχες με τον πρώην σου μπορεί να ήταν μαγευτικό - με βάση ό,τι ήθελες εκείνη τη στιγμή.

Γράψε ερωτική λογοτεχνία

Πριν δημοσιεύσει τα βιβλία «Στο σπίτι των ονείρων» και «Το σώμα της και άλλα πάρτι», η Κάρμεν Μαρία Ματσάδο έγραφε ερωτικά βιβλία με ψευδώνυμο. Το να γράφει ρητά για το σεξ της επέτρεψε να δημιουργήσει το είδος του σεξ που ήθελε να κάνει. Συνιστά να νιώσεις τις επιθυμίες σου γράφοντας μέσα από αυτές - αν η ερωτική λογοτεχνία δεν είναι το φόρτε σου, απλά κατάγραψε τις σκέψεις σου.

