Η βιογραφία «Nuremberg» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Την αληθινή ιστορία «Nuremberg» («Νυρεμβέργη», 2025, διάρκειας 142’) με τους Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant και σκηνοθεσία του James Vanderbilt θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 18 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ψυχίατρος Ντάγκλας Κέλι εξετάζει τους ηγέτες των Ναζί πριν από τη δίκη της Νυρεμβέργης. Οι συναντήσεις του με τον Χέρμαν Γκέρινγκ εξελίσσονται σε μια σκοτεινή ψυχολογική αναμέτρηση. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 18/10 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της Nova όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.