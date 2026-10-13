Η βιογραφία «Nuremberg» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Κυριακή 18 Οκτωβρίου με τον Russell Crowe, σε σκηνοθεσία James Vanderbilt

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Την αληθινή ιστορία «Nuremberg» («Νυρεμβέργη», 2025, διάρκειας 142’) με τους Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant και σκηνοθεσία του James Vanderbilt θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 18 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Η βιογραφία «Nuremberg» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ψυχίατρος Ντάγκλας Κέλι εξετάζει τους ηγέτες των Ναζί πριν από τη δίκη της Νυρεμβέργης. Οι συναντήσεις του με τον Χέρμαν Γκέρινγκ εξελίσσονται σε μια σκοτεινή ψυχολογική αναμέτρηση. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 18/10 (22:00).

Η βιογραφία «Nuremberg» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της Nova όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Η βιογραφία «Nuremberg» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

  • Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!
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