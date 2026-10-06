GNTM 7: Γιώργος, Σάββας ή Shayan; Ποιος μπήκε στο σπίτι

Πεθαίνει ένα όνειρο για μένα

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Ο Γιώργος, ο Shayan και ο Σάββας συμμετείχαν μαζί με τα υπόλοιπα υποψήφια μοντέλα στην ομαδική/ατομική δοκιμασία του Bootcamp στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Η Dream Team του GNTM

Η Dream Team του GNTM

GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο

Και οι τρεις τους υποδύθηκαν τους εργάτες του Ναυπηγείου. 

Γιώργος και Σάββας πόζαραν κρατώντας βαριοπούλες ενώ ο Shayan κρατούσε μία αλυσίδα την οποία προσπάθησε να αξιοποιήσει δημιουργικά στην πόζα του. 

GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο

Ωστόσο ένας είναι αυτός που τελικά κατάφερε να μπει στο σπίτι στο σπίτι του GNTM

Hλιάνα Παπαγεωργίου

Hλιάνα Παπαγεωργίου

«Είστε τρία αγόρια με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτός που είναι πιο έτοιμος από τους άλλους δύο για το σπίτι είναι ο Γιώργος» είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

Σάββας

Σάββας

 O Σάββας μετά την αποκάλυψη της Ηλιάνας ανέφερε πως ένα όνειρο για εκείνον πέθανε.

«Πεθαίνει ένα όνειρο για μένα εκείνη τη στιγμή. Νιώθω μεγάλη απογοήτευση. Εννοείται πως αυτό το αποδέχεσαι. Είναι μία απόρριψη που είναι μέσα στη ζωή. Τη στιγμή που ανακοινώνει η Ηλιάνα το αποτέλεσμα σοκάρεσε» ανέφερε. 

Στενοχωρημένος που δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι του GNTM και ο Shayan καθώς, όπως ο ίδιος είπε, άφησε τα πάντα για να μπει μέσα στο παιχνίδι.

Shayan 

Shayan 

«Για να μπω στο gntm άφησα τα πάντα τους φίλους τη δουλειά μου»

GNTM 7: Γιώργος, Σάββας ή Shayan; Ποιος μπήκε στο σπίτι

Γιώργος 

Ο Γιώργος από την άλλη μεριά ένιωσε χαρούμενος που όπως τόνισε «κατάφερε να τους πετάξει και τους δύο έξω και να μπει εκείνος στο σπίτι». 

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