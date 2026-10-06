Ελένη Καρακάση - Ολοκληρώθηκε η αναδοχή: «Ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας»

Μεγάλωσε η οικογένειά της με τον Δημήτρη Τσινιδέλο

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Καρακάση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αναδοχής παιδιού με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο.
  • Το παιδί βρίσκεται πλέον στο σπίτι τους, εκπληρώνοντας έναν σημαντικό στόχο του ζευγαριού.
  • Η διαδικασία αναδοχής είχε ψυχολογικές απαιτήσεις, με το παιδί να χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί.
  • Η Καρακάση επεσήμανε τις βελτιώσεις στο κρατικό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας, με ψηφιακή πλατφόρμα για δικαιολογητικά.
  • Συνέδεσε την προσωπική της εμπειρία με θεσμικές αλλαγές στις διαδικασίες αναδοχής στην Ελλάδα.

Η Ελένη Καρακάση γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής παιδιού που είχε ξεκινήσει με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο, κι ότι το παιδί βρίσκεται πλέον στο σπίτι τους. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από δηλώσεις της ηθοποιού στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Τρίτης.

Καρακάση για υιοθεσία: «Το παιδί δυσκολεύεται, θέλουμε να μας εμπιστευτεί»

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική εξέλιξη που, όπως προκύπτει από όσα έχει αναφέρει και στο παρελθόν, αποτελούσε σημαντικό στόχο για το ζευγάρι.

Η Ελένη Καρακάση κατάφερε να γίνει μανούλα

Η Ελένη Καρακάση κατάφερε να γίνει μανούλα

Όπως είπε η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια: «Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι».

Η αναδοχή παιδιού κι όσα είχε αποκαλύψει η Ελένη Καρακάση

Η Ελένη Καρακάση είχε τοποθετηθεί και παλαιότερα για τη διαδρομή της αναδοχής, περιγράφοντας τις έντονες ψυχολογικές απαιτήσεις της διαδικασίας. Όπως είχε εξηγήσει, επρόκειτο για μια πορεία με διακυμάνσεις, τις οποίες είχε παρομοιάσει με τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα μιας εγκυμοσύνης.

Eλληνίδα ηθοποιός: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού»

Είχε επίσης αποκαλύψει ότι το παιδί δυσκολευόταν συναισθηματικά στη μετάβαση προς το νέο περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, η ίδια και ο Δημήτρης Τσινιδέλος περίμεναν με υπομονή μέχρι τη στιγμή που το παιδί θα ένιωθε απολύτως έτοιμο κι ασφαλές για να μεταφερθεί στο σπίτι τους.

Η Ελένη Καρακάση είναι εδώ και χρόνια παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο

Η Ελένη Καρακάση είναι εδώ και χρόνια παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είπε για το κρατικό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας

Πέρα από την προσωπική της εμπειρία, η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε και στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού για την αναδοχή και την υιοθεσία. Όπως σημείωσε, το κρατικό σύστημα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ελένη Καρακάση: «Η αναδοχή έχει τα... σκαμπανεβάσματα της εγκυμοσύνης»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ανεβάζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται η διαχείριση για όλα τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα της Ελλάδας και είναι διαθέσιμα για αναδοχή ή υιοθεσία.

Η τοποθέτησή της συνδέει τη δική της προσωπική εμπειρία με μια ευρύτερη θεσμική αλλαγή, που αφορά τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή θετοί γονείς στη χώρα.

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ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΝΙΔΕΛΟΣ
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