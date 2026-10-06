Η Ελένη Καρακάση γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής παιδιού που είχε ξεκινήσει με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο, κι ότι το παιδί βρίσκεται πλέον στο σπίτι τους. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από δηλώσεις της ηθοποιού στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Τρίτης.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική εξέλιξη που, όπως προκύπτει από όσα έχει αναφέρει και στο παρελθόν, αποτελούσε σημαντικό στόχο για το ζευγάρι.

Η Ελένη Καρακάση κατάφερε να γίνει μανούλα

Όπως είπε η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια: «Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι».

Η αναδοχή παιδιού κι όσα είχε αποκαλύψει η Ελένη Καρακάση

Η Ελένη Καρακάση είχε τοποθετηθεί και παλαιότερα για τη διαδρομή της αναδοχής, περιγράφοντας τις έντονες ψυχολογικές απαιτήσεις της διαδικασίας. Όπως είχε εξηγήσει, επρόκειτο για μια πορεία με διακυμάνσεις, τις οποίες είχε παρομοιάσει με τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα μιας εγκυμοσύνης.

Είχε επίσης αποκαλύψει ότι το παιδί δυσκολευόταν συναισθηματικά στη μετάβαση προς το νέο περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, η ίδια και ο Δημήτρης Τσινιδέλος περίμεναν με υπομονή μέχρι τη στιγμή που το παιδί θα ένιωθε απολύτως έτοιμο κι ασφαλές για να μεταφερθεί στο σπίτι τους.

Η Ελένη Καρακάση είναι εδώ και χρόνια παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είπε για το κρατικό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας

Πέρα από την προσωπική της εμπειρία, η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε και στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού για την αναδοχή και την υιοθεσία. Όπως σημείωσε, το κρατικό σύστημα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ανεβάζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται η διαχείριση για όλα τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα της Ελλάδας και είναι διαθέσιμα για αναδοχή ή υιοθεσία.

Η τοποθέτησή της συνδέει τη δική της προσωπική εμπειρία με μια ευρύτερη θεσμική αλλαγή, που αφορά τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή θετοί γονείς στη χώρα.