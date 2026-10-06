Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου

Ο γρίφος της «Οικονομίας» που μπέρδεψε την Ηλέκτρα

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης της 6/10/2026, η παίκτρια Ηλέκτρα έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Οικονομία» με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Ηλέκτρα είπε τα γράμματα Κ, Ν, Ρ και το φωνήεν Ο, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης χαρακτήρισε τον γρίφο «ζόρικη υπόθεση».
  • Η παίκτρια βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη λύση.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 6/10/2026 στο Star, η Ηλέκτρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου

Η κατηγορία ήταν «Οικονομία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο. 

Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου

«Ζόρικη υπόθεση», είπε ο παρουσιαστής βλέποντας τα ελάχιστα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα.

Η παίκτρια βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά δυστυχώς δεν έλυσε τον γρίφο.

Εσύ θα τα καταφέρεις; Θες να δοκιμάσεις;

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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