Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 6/10/2026 στο Star, η Ηλέκτρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Οικονομία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
«Ζόρικη υπόθεση», είπε ο παρουσιαστής βλέποντας τα ελάχιστα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα.
Η παίκτρια βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά δυστυχώς δεν έλυσε τον γρίφο.
Εσύ θα τα καταφέρεις; Θες να δοκιμάσεις;
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