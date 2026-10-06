Δύσκολες στιγμές βιώνει η Καλλιρρόη Μυριαγκού, καθώς αποχαιρέτησε τη σκυλίτσα της, τη Λίλη, που ήταν για εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από ένα κατοικίδιο.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία της αγαπημένης της τετράποδης συντρόφου, γράφοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Λίλυ έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου 2026, έχοντας συμπληρώσει περίπου 14 χρόνια ζωής. Η Καλλιρρόη Μυριαγκού θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μέσα από λίγες, αλλά γεμάτες συναίσθημα λέξεις.

«Λίλη 3/2012 - 1/10/2026. Κάποια στιγμή έρχεται το σκυλί της ψυχής σου... αν είσαι τυχερός... Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου... σοφή, καλή, αγαπημένη μου Λίλη…», έγραψε στην ανάρτησή της.

Με τα λόγια αυτά αποχαιρέτησε τη Λίλη περιγράφοντάς την ως το «σκυλί της ψυχής» της και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έζησαν μαζί.

Η ίδια δεν θέλησε να αναφερθεί στις συνθήκες της απώλειας, κρατώντας την ανάρτησή της επικεντρωμένη στην αγάπη και στις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν.