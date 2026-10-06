Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»

Η απώλεια που τη συγκλόνισε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καλλιρρόη Μυριαγκού αποχαιρέτησε τη σκυλίτσα της, Λίλη, που έφυγε από τη ζωή στις 1 Οκτωβρίου 2026.
  • Η Λίλη ήταν 14 ετών και για την ηθοποιό ήταν πολύ περισσότερο από ένα κατοικίδιο.
  • Η Μυριαγκού μοιράστηκε τρυφερό μήνυμα στα social media, ευχαριστώντας τη Λίλη για την αγάπη και τις στιγμές τους.
  • Δεν ανέφερε τις συνθήκες της απώλειας, εστιάζοντας στην αγάπη τους.
  • Η Λίλη περιγράφεται ως το 'σκυλί της ψυχής' της.

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Καλλιρρόη Μυριαγκού, καθώς αποχαιρέτησε τη σκυλίτσα της, τη Λίλη, που ήταν για εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από ένα κατοικίδιο.

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Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία της αγαπημένης της τετράποδης συντρόφου, γράφοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Λίλυ έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου 2026, έχοντας συμπληρώσει περίπου 14 χρόνια ζωής. Η Καλλιρρόη Μυριαγκού θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μέσα από λίγες, αλλά γεμάτες συναίσθημα λέξεις.

«Λίλη 3/2012 - 1/10/2026. Κάποια στιγμή έρχεται το σκυλί της ψυχής σου... αν είσαι τυχερός... Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου... σοφή, καλή, αγαπημένη μου Λίλη…», έγραψε στην ανάρτησή της.

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Με τα λόγια αυτά αποχαιρέτησε τη Λίλη περιγράφοντάς την ως το «σκυλί της ψυχής» της και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έζησαν μαζί.

Η ίδια δεν θέλησε να αναφερθεί στις συνθήκες της απώλειας, κρατώντας την ανάρτησή της επικεντρωμένη στην αγάπη και στις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν.

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ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ
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