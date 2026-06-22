Στη μάχη του τίτλου ρίχνονται σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Τελάλης και ο Τάσος Παυλίδης. Η πρώτη μαγειρική σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πρώην παίκτες της κόκκινης μπριγάδας θα δοθεί στην Ισπανία.

Οι τρεις κριτές φόρεσαν τα καλά τους για να υποδεχτούν τον Πάνο και τον Τάσο στην παραλία της Μπαρτσελονέτα, η οποία, όπως πάντα, σφύζει από ζωή.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει στους φιναλίστ του MasterChef 10, αφού πρώτα τους καλημερίζει στα ισπανικά: «Buenos días. Και γιατί buenos días; Γιατί η φετινή τελική φάση του πιο απαιτητικού, του πιο ιδιαίτερου, του πιο δύσκολου MasterChef θα ξεκινήσει από τη Βαρκελώνη».

Ο συναρπαστικός τελικός του MasterChef 10 ξεκινά από τη Βαρκελώνη!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο, ο Πάνος εξομολογείται ότι ο μικρός του εαυτός θα ήταν περήφανος για την πορεία του στον μαγειρικό διαγωνισμό.

«Σίγουρα ο μικρός Πάνος, αν με έβλεπε να φοράω την ποδιά, θα σοκαριζόταν», τόνισε.

Ο Τάσος χαίρεται που έφτασε στον τελικό και που μοιράζεται αυτή την εμπειρία με τον Πάνο: «Νομίζω ότι ποτέ, ούτε εγώ ούτε ο Πάνος, φοβηθήκαμε ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι ήταν “πάμε, ρε φίλε, για ένα battle”, έτσι, για το “πάμε να δούμε ποιος είναι πιο καλός”».

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