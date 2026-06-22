MasterChef: Πάνος και Τάσος στη Βαρκελώνη - «Πάμε, ρε φίλε, για ένα battle»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 84 του MasterChef 10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Τελάλης και ο Τάσος Παυλίδης διαγωνίζονται στη Βαρκελώνη για τον τίτλο του MasterChef.
  • Η τελική φάση του MasterChef 10 ξεκινά στην παραλία της Μπαρτσελονέτα με τους κριτές να υποδέχονται τους φιναλίστ.
  • Ο Πάνος δηλώνει περήφανος για την πορεία του στον διαγωνισμό, ενώ ο Τάσος εκφράζει τη χαρά του που μοιράζεται την εμπειρία με τον Πάνο.
  • Οι δύο πρώην παίκτες δεν φοβούνται ο ένας τον άλλον και προσεγγίζουν τον τελικό ως μια ευκαιρία να αποδείξουν τις ικανότητές τους.

Στη μάχη του τίτλου ρίχνονται σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Τελάλης και ο Τάσος Παυλίδης. Η πρώτη μαγειρική σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πρώην παίκτες της κόκκινης μπριγάδας θα δοθεί στην Ισπανία.

Γιώργος -Χρήστος: Η εξήγηση για το λάθος που άλλαξε τα πάντα στο MasterChef

Οι τρεις κριτές φόρεσαν τα καλά τους για να υποδεχτούν τον Πάνο και τον Τάσο στην παραλία της Μπαρτσελονέτα, η οποία, όπως πάντα, σφύζει από ζωή.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει στους φιναλίστ του MasterChef 10, αφού πρώτα τους καλημερίζει στα ισπανικά: «Buenos días. Και γιατί buenos días; Γιατί η φετινή τελική φάση του πιο απαιτητικού, του πιο ιδιαίτερου, του πιο δύσκολου MasterChef θα ξεκινήσει από τη Βαρκελώνη». 

Ο συναρπαστικός τελικός του MasterChef 10 ξεκινά από τη Βαρκελώνη!

Ο συναρπαστικός τελικός του MasterChef 10 ξεκινά από τη Βαρκελώνη!

MasterChef: Η πρώτη μάχη ανάμεσα σε Πάνο και Τάσο θα δοθεί στη Βαρκελώνη!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο, ο Πάνος εξομολογείται ότι ο μικρός του εαυτός θα ήταν περήφανος για την πορεία του στον μαγειρικό διαγωνισμό.

«Σίγουρα ο μικρός Πάνος, αν με έβλεπε να φοράω την ποδιά, θα σοκαριζόταν», τόνισε.

Ο Τάσος χαίρεται που έφτασε στον τελικό και που μοιράζεται αυτή την εμπειρία με τον Πάνο: «Νομίζω ότι ποτέ, ούτε εγώ ούτε ο Πάνος, φοβηθήκαμε ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι ήταν “πάμε, ρε φίλε, για ένα battle”, έτσι, για το “πάμε να δούμε ποιος είναι πιο καλός”».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

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MASTERCHEF
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ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
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ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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MASTERCHEF ΤΕΛΙΚΟΣ
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MASTERCHEF 10
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BREAKFAST@STAR
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