MasterChef: Οι πρώτες δηλώσεις Γιώργου και Χρήστου μετά την αποχώρησή τους

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του MasterChef, ο Γιώργος και ο Χρήστος μίλησαν στην εκπομπή Breakfast@Star για την αποχώρησή τους, το λάθος που τους κόστισε την πρόκριση, αλλά και όλα όσα κρατούν από το ταξίδι τους στον διαγωνισμό μαγειρικής.

Οι δύο πρώην παίκτες εμφανίστηκαν από τα πατρικά τους, έχοντας επιστρέψει στις οικογένειές τους μετά το τέλος της απαιτητικής εμπειρίας.

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Ο Χρήστος, εμφανώς πιο χαλαρός μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, παραδέχτηκε πως νιώθει ανακουφισμένος που το ταξίδι έφτασε στο τέλος του.

«Επιτέλους τελείωσε», είπε αρχικά, ενώ στάθηκε και στην αγάπη που εισέπραξε από το κοινό μέσα από τα social media.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που ανέπτυξε με τον Γιώργο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. «Μαζί με τον Γιώργο ξεκινήσαμε μαζί και φύγαμε μαζί», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η αποχώρηση και των δύο συνδέθηκε με το ίδιο λάθος, καθώς τα πιάτα τους περιείχαν κόκαλα από το ψάρι, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στην κρίση των chef.

Ο Γιώργος εξήγησε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της δοκιμασίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

«Ήταν δύσκολη η τεχνική που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Το ψάρι έπρεπε να είναι παγωμένο για να το καβουρδίσουμε με φλόγιστρο από τη μεριά της πέτσας. Όταν το κόβαμε με το μαχαίρι, δεν μπορούσαμε να αισθανθούμε εύκολα αν υπήρχαν κόκαλα», ανέφερε.

Παρότι προσπάθησε να είναι προσεκτικός, παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε πως θα του ξεφύγουν κόκαλα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού.

«Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν το περίμενα. Το πρόσεξα όσο μπορούσα», είπε.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος συμφώνησε ότι οι συνθήκες της δοκιμασίας δυσκόλεψαν τους παίκτες, τονίζοντας πως τελικά και οι δύο αποκλείστηκαν για τον ίδιο λόγο.

Όταν ρωτήθηκαν ποιον θα ήθελαν να δουν νικητή ανάμεσα στον Πάνο και τον Τάσο, απέφυγαν να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

«Και οι δύο είναι κερδισμένοι αφού έφτασαν στον τελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος», είπε ο Χρήστος, με τον Γιώργο να ακολουθεί την ίδια γραμμή.

Πέρα από τον διαγωνισμό, οι δύο πρώην παίκτες στάθηκαν κυρίως στα όσα κέρδισαν προσωπικά μέσα από αυτή την εμπειρία.

Ο Χρήστος αποκάλυψε ότι το MasterChef τον βοήθησε να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του.

«Έχω κάνει πολλούς καλούς φίλους μέσα στον διαγωνισμό. Ξεκλείδωσα πράγματα μέσα μου που δεν τα είχα, όπως το να διαχειρίζομαι το στρες και το άγχος και να συμβιώνω με τόσες διαφορετικές προσωπικότητες», ανέφερε.

Ο Γιώργος, από την άλλη, εξήγησε ότι η συμμετοχή του στο MasterChef αποτέλεσε την αφορμή για να επιστρέψει στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

«Το MasterChef ήταν το εισιτήριό μου για να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να παραμείνει στη χώρα και μετά το τέλος του παιχνιδιού, λέγοντας: «Θεού θέλοντος, θα μείνω».

Παρά την πικρία της αποχώρησης λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό, τόσο ο Γιώργος όσο και ο Χρήστος φαίνεται πως κρατούν μόνο τα θετικά από το MasterChef, τις φιλίες που δημιούργησαν και τις εμπειρίες που τους άλλαξαν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

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