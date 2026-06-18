«Σάρωσαν» οι καλλιτέχνες & τα τραγούδια της Panik στα MAD VMA 2026

Δες τα highlights των VMA's από το star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.06.26 , 14:56 MasterChef: Ποιος θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
18.06.26 , 14:46 Θρίλερ στα Χανιά: Νέα έρευνα μακριά από το τελευταίο στίγμα της Σταυρούλας
18.06.26 , 14:42 Δράμα: «Τη ζήλευε γιατί τη θεωρούσε ανώτερή του»
18.06.26 , 14:36 Γιώτα Νέγκα: «Οι γιατροί μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες»
18.06.26 , 14:00 Xρήσιμα και εύκολα tips για να μην λαδώνουν ποτέ τα μαλλιά σου
18.06.26 , 13:57 Η σκηνή ανήκει στον Nick Cave! Στις 24 Ιουνίου στο Release Athens
18.06.26 , 13:55 Πειραιάς: Βίντεο Από Την Επίθεση Με Τρίαινα Σε Δύο Αδέρφια
18.06.26 , 13:47 Αίγιο: Στο μικροσκόπιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο σπίτι
18.06.26 , 13:41 ΑΡΟΝ: Παντρεύτηκε & περιμένει το πρώτο του παιδί - Το φύλο του μωρού
18.06.26 , 13:37 Σε κρίσιμη κατάσταση 4 μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στο Κρανίδι
18.06.26 , 13:34 Mazda CX-5: Πήρε 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP
18.06.26 , 13:23 Ανδρομάχη: «Ο μπέμπης είναι τέλειος - Ο Γιώργος είναι υπέροχος μπαμπάς»
18.06.26 , 13:17 Κόνυ Μεταξά: «Τώρα που ανέβασα μια φωτογραφία μου...»
18.06.26 , 13:11 MasterChef: Αγωνία για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού - Δες sneak preview
18.06.26 , 12:58 Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια!
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
MasterChef: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον μεγάλο τελικό;
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Δέσποινα Βανδή: Με total black outfit και νέο hair look στα βραβεία Ίρις
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του
Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν κατάφερα να αντικαταστήσω την αγάπη των γονιών μου»
Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Σάρωσαν» οι καλλιτέχνες & τα τραγούδια της Panik στα VMA
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Panik Records κυριάρχησε στα MAD VMA 2026, κερδίζοντας 11 από τις 19 κατηγορίες.
  • Καλύτερο Urban: «Money Dance» - FY, Best Performer: Ελένη Φουρέιρα.
  • Καλλιτέχνες όπως η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρρης κέρδισαν σημαντικά βραβεία.
  • Οι Panik artists παρουσίασαν εντυπωσιακά acts στο Tae Kwon Do, ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Ο Γιώργος Αρσενάκος απένειμε πλακέτα στη νικήτρια της Eurovision Dara για τις χρυσές πωλήσεις του «Bangaranga».

Η Panik Records αναδείχθηκε για ακόμα μία χρονιά κυρίαρχη δύναμη στα μουσικά βραβεία της Ελλάδας, καθώς οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια της «σάρωσαν» στα Mad VΜΑ 2026 από τη ΔΕΗ. 

Δες τα highlights των VMA's

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια της Panik κέρδισαν σε 11 από τις 19 κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την τεράστια επιτυχία και απήχηση που έχουν στο κοινό.

Η οικογένεια της Panik κατέκτησε τα βραβεία (με σειρά απονομής):
Καλύτερο Urban: «Money Dance» - FY
Best Performer: Ελένη Φουρέιρα 
Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου 
Καλλιτέχνης pop: Apon 
Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης 
Video της χρονιάς: «Alleluia» - Ελένη Φουρέιρα 
Καλύτερο λαϊκό modern: «Λογαριασμός» - Κατερίνα Λιόλιου 
Καλύτερη μπαλάντα: «Καθρέφτης» - Apon 
Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: «Κατάματα» - Θοδωρής Φέρρης 
Τραγούδι της χρονιάς airplay: «Όλα Για Όλα» - Άννα Βίσση
Τραγούδι της χρονιάς digital: «Νερό» - Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy

Παράλληλα, οι Panik arists παρουσίασαν επί σκηνής εντυπωσιακά acts, τόσο solo, όσο και σε δυνατές συμπράξεις - έκπληξη, ξεσηκώνοντας και γεμίζοντας με την ενέργειά τους το κοινό στο κατάμεστο στάδιο του Tae Kwon Do. 

Επίσης, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, απένειμε στη νικήτρια της φετινής Eurovision Dara πλακέτα για τις χρυσές πωλήσεις του «Bangaranga», που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Panik Records και  έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams, παραμένοντας στο no1 των digital charts της χώρας μας επί σειρά εβδομάδων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MAD VMA 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top