Η Panik Records αναδείχθηκε για ακόμα μία χρονιά κυρίαρχη δύναμη στα μουσικά βραβεία της Ελλάδας, καθώς οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια της «σάρωσαν» στα Mad VΜΑ 2026 από τη ΔΕΗ.

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια της Panik κέρδισαν σε 11 από τις 19 κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την τεράστια επιτυχία και απήχηση που έχουν στο κοινό.

Η οικογένεια της Panik κατέκτησε τα βραβεία (με σειρά απονομής):

Καλύτερο Urban: «Money Dance» - FY

Best Performer: Ελένη Φουρέιρα

Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου

Καλλιτέχνης pop: Apon

Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης

Video της χρονιάς: «Alleluia» - Ελένη Φουρέιρα

Καλύτερο λαϊκό modern: «Λογαριασμός» - Κατερίνα Λιόλιου

Καλύτερη μπαλάντα: «Καθρέφτης» - Apon

Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: «Κατάματα» - Θοδωρής Φέρρης

Τραγούδι της χρονιάς airplay: «Όλα Για Όλα» - Άννα Βίσση

Τραγούδι της χρονιάς digital: «Νερό» - Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy

Παράλληλα, οι Panik arists παρουσίασαν επί σκηνής εντυπωσιακά acts, τόσο solo, όσο και σε δυνατές συμπράξεις - έκπληξη, ξεσηκώνοντας και γεμίζοντας με την ενέργειά τους το κοινό στο κατάμεστο στάδιο του Tae Kwon Do.

Επίσης, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, απένειμε στη νικήτρια της φετινής Eurovision Dara πλακέτα για τις χρυσές πωλήσεις του «Bangaranga», που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Panik Records και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams, παραμένοντας στο no1 των digital charts της χώρας μας επί σειρά εβδομάδων.