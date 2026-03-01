MasterChef: Είχε την καλύτερη προσπάθεια για πρώτη φορά - «Επιτέλους!»

Στην αποψινή δοκιμασία του Mystery Box με καλεσμένη την αθλητικογράφο Δώρα Παντέλη, η μπλε μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 5-3, με τη νίκη που έφερε η Wasan στο τέλος. Η δοκιμασία του Mystery Box ήταν απαιτητική και αρκετοί παίκτες μπέρδεψαν το ζητούμενο.

Η καλύτερη προσπάθεια της ημέρας

Παρά τις δυσκολίες, οι κριτές ξεχώρισαν τη δημιουργία του Μιχάλη ως την καλύτερη της ημέρας. Το πιάτο του όχι μόνο ικανοποίησε την κριτική επιτροπή γευστικά, αλλά έδειξε και καλή τεχνική και ισορροπία. Έτσι κατάφερε να κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Ο Μιχάλης κέρδισε τα 1.000€!

Η ανακοίνωση της νίκης του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον ίδιο, ο οποίος είπε «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!». Αυτή ήταν μια στιγμή που ο μάγειρας περίμενε πολύ καιρό.

Ο Μιχάλης τόνισε πως είχε φτάσει πολλές φορές «στην πηγή χωρίς να πιει νερό», αναφερόμενος σε προηγούμενες δοκιμασίες όπου ήταν πολύ κοντά τη διάκριση αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Αυτή τη φορά, όμως, η προσπάθειά του και το πιάτο του ανταμείφθηκαν!