MasterChef: Η Wasan το ρίσκαρε για να δώσει τη νίκη στην μπριγάδα της

Άρεσαν στους κριτές τα pancakes της;

31.03.26 , 00:15 MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»
31.03.26 , 00:10 MasterChef: Δύσκολη ψηφοφορία για την κόκκινη μπριγάδα!
31.03.26 , 00:00 MasterChef: Είχε την καλύτερη προσπάθεια για πρώτη φορά - «Επιτέλους!»
30.03.26 , 23:45 MasterChef: Η Wasan το ρίσκαρε για να δώσει τη νίκη στην μπριγάδα της
30.03.26 , 23:28 Cash or Trash: Ο Μαρίνης δίνει ιδέα στη Ρογδάκη για την ταμειακή μηχανή
30.03.26 , 23:15 Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
30.03.26 , 22:42 Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία της πρόβα για το Ηρώδειο
30.03.26 , 22:20 MasterChef: Ο Γιώργος έδωσε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη!
30.03.26 , 22:16 Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;
30.03.26 , 22:10 Πάσχα: Οι τιμές σε αρνιά - κατσίκια θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό!
30.03.26 , 21:55 Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο πλατό του MasterChef και στο Mystery Box
30.03.26 , 21:42 Ξεκίνησε η αποστολή κλήσεων από 8 κάμερες ΑΙ και 10 κάμερες λεωφορείων!
30.03.26 , 21:23 ΔΕΔΔΗΕ: Θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης από 1η Απριλίου
30.03.26 , 21:07 Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρι μεθυσμένου οδηγού
30.03.26 , 21:05 Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Επιμέλεια STAR.GR
MasterChef 2026 | Θα καταφέρει η Wasan να δώσει τη νίκη στη μπριγάδα της;
Η αποψινή δοκιμασία στο MasterChef, το Mystery Box τα είχε όλα! Με το σκορ στο 4-3 υπέρ της μπλε μπριγάδας, όλα κρίθηκαν στο τελευταίο πιάτο ανάμεσα στον Αντρέα και τη Wasan. Ένας πόντος χώριζε τη νίκη από την ήττα και η αγωνία των παικτών χτύπησε «κόκκινο».

Η επιλογή των υλικών και η πρόκληση της Δώρας Παντέλη

Η καλεσμένη της βραδιάς, η αθλητικογράφος και σπίκερ Δώρα Παντέλη, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη δοκιμασία, επιλέγοντας υγιεινά υλικά για το Mystery Box. «Το γεύμα του πρωταθλητή» είπε. Οι παίκτες έπρεπε να αποδείξουν όχι μόνο τη δημιουργικότητά τους, αλλά και την ικανότητά τους να μετατρέψουν απλά, «καθαρά» υλικά σε πιάτα υψηλής γαστρονομίας.

Κάποιοι παίκτες μπερδεύτηκαν, θεωρώντας ότι έπρεπε να κινηθούν αυστηρά σε healthy επιλογές, κάτι που τελικά επηρέασε τις επιδόσεις τους. H Wasan ωστόσο, κατάφερε να «διαβάσει» σωστά την πρόκληση της Δώρας Παντέλη και του απαιτητικού Mystery Box.

Το ρίσκο της Wasan με το ιδιαίτερο πιάτο της στη δοκιμασία

Η Wasan πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, επιλέγοντας να ετοιμάσει ένα γλυκό πιάτο. Συγκεκριμένα, παρουσίασε pancakes: Aφράτα pancakes με γλυκοπατάτα και λιναρόσπορο, κρέμα από χουρμάδες και φυστικοβούτυρο, καραμέλα από χυμό καρότου και επικάλυψη με χουρμάδες και καβουρδισμένα αμύγδαλα!

Δες το πιάτο της Wasan που χάρισε τη νίκη στην μπλε μπριγάδα

Όπως είπε, ήταν η πρώτη φορά που δοκίμαζε αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή, κάτι που αύξησε ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αναρωτιόταν αν ήταν η σωστή στιγμή να ρισκάρει «τα πάντα», καθώς το αποτέλεσμα θα έκρινε τη νίκη της μπριγάδας της απόψε.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν και τόνισαν ότι τα pancakes είχαν υφή «αφρού», ενώ οι γεύσεις ήταν - όπως είπαν- ισορροπημένες. Αν και υπήρχαν μικρές ατέλειες – όπως η καραμέλα που θα μπορούσε να είναι πιο λεία και το χρώμα λίγο πιο έντονο από το ιδανικό, συνολικά το πιάτο της Wasan τούς άρεσε ιδιαίτερα!

Η προσπάθεια του Αντρέα και το λάθος που του κόστισε

Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλός της για απόψε, Αντρέας παρουσίασε ένα πιο σύνθετο, αλμυρό πιάτο: Μπαλοτίνα σολομού με γέμιση τύπου μουσελίνας, σαλάτα κινόα με σπαράγγια, chips από kale, σος γιαουρτιού με τζίντζερ, μαϊντανό και λεμόνι, πουρέ γλυκοπατάτας με καρότο και κουρκουμά και ντομάτα confit.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίστηκε από τους κριτές στην μπαλοτίνα σολομού, η οποία ήταν παραψημένη και είχε χάσει την υγρασία που θα έπρεπε να έχει. Ο Αντρέας εμφανίστηκε απογοητευμένος, παραδεχόμενος ότι ένιωσε πως δεν κατάφερε να αποδώσει όπως ήθελε, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

Τελικά, οι κριτές έδωσαν τον πόντο στη Wasan. Με αυτή τη νίκη, η μπλε μπριγάδα επικράτησε με 5-3. Η Wasan, συγκινημένη, δήλωσε πως ένιωσε ότι «εξιλεώθηκε».

