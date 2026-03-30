MasterChef: Η Wasan το ρίσκαρε για να δώσει τη νίκη στην μπριγάδα της

MasterChef 2026 | Θα καταφέρει η Wasan να δώσει τη νίκη στη μπριγάδα της;

Η αποψινή δοκιμασία στο MasterChef, το Mystery Box τα είχε όλα! Με το σκορ στο 4-3 υπέρ της μπλε μπριγάδας, όλα κρίθηκαν στο τελευταίο πιάτο ανάμεσα στον Αντρέα και τη Wasan. Ένας πόντος χώριζε τη νίκη από την ήττα και η αγωνία των παικτών χτύπησε «κόκκινο».

Η επιλογή των υλικών και η πρόκληση της Δώρας Παντέλη

Η καλεσμένη της βραδιάς, η αθλητικογράφος και σπίκερ Δώρα Παντέλη, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη δοκιμασία, επιλέγοντας υγιεινά υλικά για το Mystery Box. «Το γεύμα του πρωταθλητή» είπε. Οι παίκτες έπρεπε να αποδείξουν όχι μόνο τη δημιουργικότητά τους, αλλά και την ικανότητά τους να μετατρέψουν απλά, «καθαρά» υλικά σε πιάτα υψηλής γαστρονομίας.

Κάποιοι παίκτες μπερδεύτηκαν, θεωρώντας ότι έπρεπε να κινηθούν αυστηρά σε healthy επιλογές, κάτι που τελικά επηρέασε τις επιδόσεις τους. H Wasan ωστόσο, κατάφερε να «διαβάσει» σωστά την πρόκληση της Δώρας Παντέλη και του απαιτητικού Mystery Box.

Το ρίσκο της Wasan με το ιδιαίτερο πιάτο της στη δοκιμασία

Η Wasan πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, επιλέγοντας να ετοιμάσει ένα γλυκό πιάτο. Συγκεκριμένα, παρουσίασε pancakes: Aφράτα pancakes με γλυκοπατάτα και λιναρόσπορο, κρέμα από χουρμάδες και φυστικοβούτυρο, καραμέλα από χυμό καρότου και επικάλυψη με χουρμάδες και καβουρδισμένα αμύγδαλα!

Όπως είπε, ήταν η πρώτη φορά που δοκίμαζε αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή, κάτι που αύξησε ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αναρωτιόταν αν ήταν η σωστή στιγμή να ρισκάρει «τα πάντα», καθώς το αποτέλεσμα θα έκρινε τη νίκη της μπριγάδας της απόψε.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν και τόνισαν ότι τα pancakes είχαν υφή «αφρού», ενώ οι γεύσεις ήταν - όπως είπαν- ισορροπημένες. Αν και υπήρχαν μικρές ατέλειες – όπως η καραμέλα που θα μπορούσε να είναι πιο λεία και το χρώμα λίγο πιο έντονο από το ιδανικό, συνολικά το πιάτο της Wasan τούς άρεσε ιδιαίτερα!

Η προσπάθεια του Αντρέα και το λάθος που του κόστισε

Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλός της για απόψε, Αντρέας παρουσίασε ένα πιο σύνθετο, αλμυρό πιάτο: Μπαλοτίνα σολομού με γέμιση τύπου μουσελίνας, σαλάτα κινόα με σπαράγγια, chips από kale, σος γιαουρτιού με τζίντζερ, μαϊντανό και λεμόνι, πουρέ γλυκοπατάτας με καρότο και κουρκουμά και ντομάτα confit.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίστηκε από τους κριτές στην μπαλοτίνα σολομού, η οποία ήταν παραψημένη και είχε χάσει την υγρασία που θα έπρεπε να έχει. Ο Αντρέας εμφανίστηκε απογοητευμένος, παραδεχόμενος ότι ένιωσε πως δεν κατάφερε να αποδώσει όπως ήθελε, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

Τελικά, οι κριτές έδωσαν τον πόντο στη Wasan. Με αυτή τη νίκη, η μπλε μπριγάδα επικράτησε με 5-3. Η Wasan, συγκινημένη, δήλωσε πως ένιωσε ότι «εξιλεώθηκε».