MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»

Το αποψινό επεισόδιο του MasterChef 2026 είχε τα πάντα: στρατηγική, λάθη, ρίσκα αλλά και μεγάλες δικαιώσεις!

Στη δοκιμασία του Mystery Box με καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη,είδαμε δημιουργικά πιάτα και δυνατές προσπάθειες. Η μπλε μπριγάδα ήταν αυτή που κατάφερε να επικρατήσει με 3-5, με καθοριστική τη νίκη της Wasan στην τελική μονομαχία. Παράλληλα, ο Μιχάλης πέτυχε την πρώτη του μεγάλη διάκριση, κερδίζοντας την καλύτερη προσπάθεια της ημέρας και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, σε μια στιγμή που ο ίδιος ο μάγειρας χαρακτήρισε «δικαίωση».

MasterChef: Τι θα δούμε την Τρίτη 31.3

Το trailer που προβλήθηκε αμέσως μετά στον «αέρα» του Star, προϊδεάζει για ένα ακόμα εκρηκτικό επεισόδιο την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Οι κριτές θέτουν το ερώτημα αν οι παίκτες συζήτησαν για τα «ματσαρίσματα», δείχνοντας πως οι επιλογές των ζευγαριών θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Οι τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, με παίκτες να κατηγορούν την μπλε μπριγάδα ότι «χτυπάει κάτω από τη μέση», και κάποιοι μιλούν για κινήσεις που «δεν είναι τίμιες».

Από την άλλη, υπάρχουν και φωνές που υπερασπίζονται τη στρατηγική των μπλε και ας είναι Κόκκινοι. «Καλά κάνουν», λένε.

Το trailer δείχνει πως η επόμενη δοκιμασία θα είναι απαιτητική, με τους διαγωνιζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι για να προλάβουν τον χρόνο.

