Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο MasterChef και βάζει «γκάζια» στους παίκτες!

Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο MasterChef 10

27.03.26 , 00:26 Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο MasterChef και βάζει «γκάζια» στους παίκτες!
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο παίκτες, ο Άγγελος και ο Άρης, αποχώρησαν από το MasterChef 10, προκαλώντας σοκ.
  • Η νέα εβδομάδα ξεκινά με θέμα τη μαγειρική και τον αθλητισμό, με καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη.
  • Η Δώρα Παντέλη θα ενισχύσει τους παίκτες, ζητώντας τους να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους.
  • Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι παίκτες επιδιώκουν να κερδίσουν πόντους για τις ομάδες τους.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς αναφέρει ότι λείπουν δύο καλές προσπάθειες από τους διαγωνιζόμενους.

Η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με δύο αποχωρήσεις που συγκλόνισαν. Ο Άγγελος και ο Άρης είδαν την πόρτα της εξόδου από τον διαγωνισμό, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές μέχρι τώρα στο MasterChef 10.

MasterChef: Σοκ με διπλή αποχώρηση – «Δεν το πιστεύω… θόλωσα»

Οι «μπλε» θέλουν να αφήσουν πίσω τους όσα συνέβησαν στην τελευταία δοκιμασία αποχώρησης και να ξεκινήσουν δυναμικά την καινούρια εβδομάδα, νικώντας στο Mystery Box

Μαγειρική και αθλητισμός είναι το θέμα της επόμενης εβδομάδας και δεν υπάρχει πιο κατάλληλη καλεσμένη από τη Δώρα Παντέλη, η οποία τη Δευτέρα 30 Μαρτίου θα περάσει το κατώφλι του MasterChef, όπως βλέπουμε στο trailer.

MasterChef: Ο Άρης δεν έβγαλε πιάτο - «Τελείωσε ρε φίλε», έλεγε δακρυσμένος

Ο Γιώργος Δημητριάδης, που γνωρίζει το παρελθόν της αθλητικογράφου και νέας μαμάς ως πρώην μπασκετμπολίστριας, ρώτησε τον Ανδρέα: «Σε αγώνα μπάσκετ την έχουμε, άμα κάτσει και παίξει;», με τον ίδιο να απαντά: «Θα μας κερδίσει».

Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο MasterChef 10!

Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο MasterChef 10!

Η Δώρα Παντέλη μπαίνει αμέσως στο κλίμα και βάζει «γκάζια» στους διαγωνιζόμενους. «Για να πάμε λίγο πιο γρήγορα», φωνάζει στους επίδοξους chefs για να τους αφυπνίσει. «Ώπα», αναφωνεί έκπληκτος ο πρώην αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Γιώργος.

Η αγωνία, για άλλη μια φορά, κορυφώνεται, καθώς όλοι οι παίκτες θέλουν να φέρουν με τις προσπάθειές τους τον πόντο στην μπριγάδα τους και να ακούσουν το όνομά τους από τους κριτές.

Η κριτική του Σωτήρη Κοντιζά, όμως, θα απογοητεύσει ορισμένους. «Τι δεν έχουμε; Δεν έχουμε δύο καλές προσπάθειες», αποκαλύπτει ο καταξιωμένος σεφ.

