MasterChef: Σοκ με διπλή αποχώρηση – «Δεν το πιστεύω… θόλωσα»

Τι είπαν οι κριτές

STAR.GR
Πρώτη Δημοσίευση: 27.03.26, 00:29
Ένα από τα πιο ανατρεπτικά επεισόδια της φετινής σεζόν παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του MasterChef, με τη δοκιμασία αποχώρησης να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ και να οδηγεί σε μια απρόσμενη διπλή έξοδο.

Καλεσμένη των τριών chef κριτών ήταν η Αγγελική Χαραμή, η οποία έχει ξεχωρίσει διεθνώς για τη σύγχρονη plant based κουζίνα της, ανεβάζοντας τη vegan γαστρονομία σε επίπεδο fine dining. Η ίδια, πριν αποχωρήσει, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας στους διαγωνιζόμενους: «Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν και φέτος εδώ… είδα ότι το πιάτο σας δυσκόλεψε, αλλά όλοι κάνατε το καλύτερο».

MasterChef: Ποιοι αποχώρησαν

Η δοκιμασία, ωστόσο, έκρυβε παγίδες. Πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με δύο από τις προσπάθειες. Ο Άγγελος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το πιάτο του εντός χρόνου, κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο.

Όπως εξήγησαν οι κριτές, η προσπάθειά του ακυρώθηκε, καθώς τοποθετούσε στοιχείο στο πιάτο μετά τη λήξη. 

Ο ίδιος, εμφανώς φορτισμένος, παραδέχθηκε: «Δεν άκουσα ποτέ το τέλος χρόνου… συνέχιζα και έβαζα. Μέχρι που κατάλαβα ότι σταματάνε».

Λίγο πριν αποχωρήσει, έστειλε το δικό του μήνυμα στους συμπαίκτες του: «Να το χαρείτε όσο μπορείτε… εμένα με κατέβαλε το άγχος».

Ο Άγγελος αποχώρησε επειδή παρέδωσε το πιάτο του ενώ είχε τελειώσει ο χρόνος

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του προκάλεσε σοκ στο σπίτι, με παίκτες να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. «Δεν μπορώ να το πιστέψω, λες και είναι άλλο επεισόδιο», ακούστηκε χαρακτηριστικά.

Κι ενώ όλοι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την πρώτη αποχώρηση, ήρθε και δεύτερο «χτύπημα». Ο Άρης, αν και είχε ετοιμάσει τα στοιχεία του πιάτου, δεν κατάφερε να τα στήσει εγκαίρως. Το αποτέλεσμα ήταν να παρουσιαστούν ουσιαστικά άδεια πιάτα, κάτι που δεν μπορούσε να κριθεί.

Αποχώρησε και ο Άρης

Ο ίδιος, φανερά απογοητευμένος, παραδέχθηκε: «Ήμουν σίγουρος ότι θα φύγω… δεν πρόλαβα να τα βάλω στο πιάτο». Οι κριτές ήταν ξεκάθαροι: χωρίς ολοκληρωμένο πιάτο, δεν υπάρχει βαθμολογία. Έτσι, ανακοινώθηκε και η δική του αποχώρηση, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν οι συμπαίκτες του μίλησαν για εκείνον με λόγια αγάπης. «Ήταν η ψυχή της παρέας», είπε ο Σαμ στους κριτές.

Ο ίδιος ο Άρης, εμφανώς συγκινημένος, είπε: «Έκανα εννιά φίλους… τρεις κολλητούς. Αυτό δεν συγκρίνεται με τα χρήματα».

Παρά την πικρία, κράτησε θετική στάση μέχρι το τέλος, στέλνοντας ένα πιο ανθρώπινο μήνυμα: «Στο τέλος της μέρας να κοιτάμε αν είμαστε χαρούμενοι… τα μικρά πράγματα είναι αυτά που φέρνουν ευτυχία».

Η διπλή αποχώρηση του Άγγελου και του Άρη άλλαξε τις ισορροπίες στο παιχνίδι και άφησε πίσω της ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο. 
 

