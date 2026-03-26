MasterChef: Ο Άρης δεν έβγαλε πιάτο - «Τελείωσε ρε φίλε», έλεγε δακρυσμένος

Στη δοκιμασία αποχώρησης, ο Γιάννης, ο Άρης, ο Άγγελος και ο Βασίλης εκτέλεσαν συνταγή της Αγγελικής Χαραμή.

Εξήντα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του χρόνου, ο Άρης παθαίνει black out. «Ένα λεπτό πριν το τέλος και είναι σαν να έχει πάθει black out. Ενώ έχει όλες τις παρασκευές έτοιμες, έχουν “κολλήσει” τα χέρια του και δεν στήνει», παρατήρησε ο Σαμ.

MasterChef: Ο Άρης δεν έβγαλε πιάτο!

Οι χειρότεροι φόβοι των συμπαικτών του επιβεβαιώθηκαν. Ο 20χρονος σεφ δεν πρόλαβε να στήσει τα πιάτα του, παρόλο που είχε έτοιμες όλες τις παρασκευές.

«Είμαι πολύ θυμωμένος με τον εαυτό μου. Δε θέλω καθόλου να φύγω. Δεν θεωρώ ότι έχει έρθει ακόμα η ώρα μου. Έκανα κάτι που θεωρούσα ότι δεν μπορώ να κάνω, το έκανα καλά, το έκανα πολύ γευστικά. Δυστυχώς, δε θα το καταλάβει κανένας», είπε δακρυσμένος στις κάμερες.

Ο Γιώργος ήταν κι αυτός απαρηγόρητος, καθώς δεν είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει τον φίλο του: «Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει τελειώσει το ταξίδι του Άρη στο MasterChef», ανέφερε. «Είμαστε παρέα και στα δύσκολα και στα εύκολα», πρόσθεσε αμέσως μετά, συγκινημένος.

MasterChef: Απαρηγόρητος ο Γιώργος

Ο Πέτρος, με τη σειρά του, δήλωσε πως «το έχασε μόνος του το παιχνίδι», ενώ και ο Σαμ εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στο cue του. «Στεναχωρήθηκα... Δεν περίμενα ότι θα ρίξω τόσο κλάμα στο MasterChef», εξομολογήθηκε.

Ο Άγγελος εξήγησε γιατί δεν τον χαροποιεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, παρότι τον συμφέρει: «Δε θέλω να βασίζομαι στο γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μην έβγαλε πιάτο για να παραμείνω εγώ στον διαγωνισμό. Θέλω να μπορώ να μείνω γιατί έχω κάνει το καλύτερο και έχω βγάλει μια πιστή αντιγραφή. Το να μην έβγαλε κάποιος πιάτο δεν με χαροποιεί, με στεναχωρεί πάρα πολύ», τόνισε.

Ο Άρης δεν μπορεί παρά να νιώθει πικραμένος και απογοητευμένος, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αν είχε τρία δευτερόλεπτα παραπάνω, θα ανέβαινε πρώτος στον εξώστη:

MasterChef: Σκασμένος και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Άρης

«Τελείωσε, ρε φίλε, τελείωσε. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Έχω πάει δύο άδεια πιάτα. Αν είχα τρία δευτερόλεπτα παραπάνω, θα ανέβαινα εγώ πρώτος στον εξώστη. Είχα πολύ καλό πιάτο. Σήμερα δεν με κέρδισε κανένας».

