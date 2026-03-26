MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε με διπλάσιες ψήφους τη vegan ομαδική;

Το συμβούλιο ξεκίνησε και η αγωνία για το αποτέλεσμα ήταν μεγάλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε στους παίκτες ότι μία μπριγάδα νίκησε με μεγάλη διαφορά στη χθεσινή χορτοφαγική ομαδική δοκιμασία.

«Πάμε στο αποτέλεσμα που όλοι περιμένετε. Συνολικά καταμετρήθηκαν 55 ψήφοι και το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ότι η μία μπριγάδα ξεχώρισε κατά πολύ. Η διαφορά είναι μεγάλη. Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε περισσότερες από τις διπλάσιες ψήφους της χαμένης. Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε 39 από τις 55 ψήφους», αποκάλυψε ο αγαπημένος σεφ και κριτής.

Ο Πάνος υποψιάστηκε ότι η κόκκινη μπριγάδα, της οποίας ηγείται, συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία. «Πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Δυστυχώς, νομίζω ότι ξέρω ήδη το αποτέλεσμα και, όταν ξέρω ότι δεν θα κερδίσω, πάντα έχω το βλέμμα μου κατεβασμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Η μπλε μπριγάδα κέρδισε τη vegan ομαδική δοκιμασία

Το προαίσθημά του βγήκε αληθινό, με τον Σωτήρη Κοντιζά να επιβεβαιώνει τον θρίαμβο της μπλε μπριγάδας: «Νικήτρια μπριγάδα της χθεσινής ομαδικής δοκιμασίας είναι οι μπλε».

Αυτή ήταν μια τέλεια μέρα για τον Χάρη, καθώς όχι μόνο πήρε την πρώτη του νίκη ως αρχηγός της μπλε μπριγάδας, αλλά έλαβε κι ένα δώρο από τη μητέρα του, μαζί με ένα γράμμα της: «Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά που μου έδωσε. Το είχα ανάγκη προσωπικά, όπως και τα παιδιά. Σήμερα η ημέρα μου ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ όμορφα. Μου ήρθε ένα πολύ όμορφο δώρο από τη μητέρα μου, μαζί με ένα πολύ όμορφο γράμμα που μου έγραψε, οπότε μου έδωσε τόσο μεγάλο μπουστάρισμα για σήμερα και, μαζί με τη νίκη, νομίζω ότι πετάω στα ουράνια», εξομολογήθηκε.

MasterChef: Το προαίσθημα του Πάνου για το αποτέλεσμα της ομαδικής δοκιμασίας βγήκε αληθινό!

Στον αντίποδα, οι κόκκινοι προσπάθησαν να αναλύσουν τι πήγε λάθος, ενώ ο Πάνος κατάλαβε πώς ένιωθαν οι «μπλε». «Πάρα πολύ άσχημο σκορ. Καταλαβαίνω ακριβώς πώς ένιωθαν οι μπλε στις προηγούμενες δοκιμασίες», δήλωσε ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας.

