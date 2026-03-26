MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε με διπλάσιες ψήφους τη vegan ομαδική;

«Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε 39 από τις 55 ψήφους»

26.03.26 , 23:45 Σταθακόπουλος: Ο απόγονος αγωνιστών του ‘21 αποκαλύπτει άγνωστα παρασκήνια
26.03.26 , 23:25 MasterChef: Ο Άρης δεν έβγαλε πιάτο - «Τελείωσε ρε φίλε», έλεγε δακρυσμένος
26.03.26 , 23:15 Τραμπ: Αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες
26.03.26 , 23:06 Άρπαξε Από Ηλικιωμένη Αλυσίδα Και Πορτοφόλι Στη Μέση Του Δρόμου
26.03.26 , 23:02 Απάτη ΕΦΚΑ: Η «Σούβλα Του Άρχοντα» Με Τους 300 Εργαζόμενους
26.03.26 , 22:53 Τσαγκαράκης: Τουλάχιστον 20 καταγγελίες για χαμένα κοσμήματα
26.03.26 , 22:23 Καταγγελία 12 γονέων κατά της παιδιάτρου της Ζακύνθου
26.03.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 26/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.400.000 ευρώ
26.03.26 , 22:10 MasterChef: Ανατροπή με τον 5ο υποψήφιο προς αποχώρηση!
26.03.26 , 22:06 Θέατρο του παραλόγου με το σκάνδαλο στη Δημοτική Αστυνομία
26.03.26 , 22:00 MasterChef: Συμβούλιο: Ποιον έβγαλε υποψήφιο η κόκκινη μπριγάδα;
26.03.26 , 21:46 Συνεπιμέλεια παιδιών: Συζητήθηκε η υπόθεση Ό. Κεφαλογιάννη – Μ. Μάτσα
26.03.26 , 21:35 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε με διπλάσιες ψήφους τη vegan ομαδική;
26.03.26 , 21:04 Κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης
26.03.26 , 20:47 Μιχάλης Βαλάσογλου: Η ζωγραφική, το θέατρο και η σχέση του με την πατρότητα
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Περισσότερα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα κέρδισε τη χθεσινή χορτοφαγική ομαδική δοκιμασία με 39 από τις 55 ψήφους.
  • Η διαφορά ψήφων μεταξύ των μπλε και των κόκκινων ήταν μεγάλη, με τους κόκκινους να συγκεντρώνουν λιγότερες από τις μισές ψήφους.
  • Ο Χάρης, αρχηγός της μπλε μπριγάδας, γιόρτασε την πρώτη του νίκη και έλαβε δώρο από τη μητέρα του.
  • Ο Πάνος, αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.
  • Οι κόκκινοι αναζητούν τα αίτια της ήττας τους.

Το συμβούλιο ξεκίνησε και η αγωνία για το αποτέλεσμα ήταν μεγάλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε στους παίκτες ότι μία μπριγάδα νίκησε με μεγάλη διαφορά στη χθεσινή χορτοφαγική ομαδική δοκιμασία.

«Πάμε στο αποτέλεσμα που όλοι περιμένετε. Συνολικά καταμετρήθηκαν 55 ψήφοι και το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ότι η μία μπριγάδα ξεχώρισε κατά πολύ. Η διαφορά είναι μεγάλη. Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε περισσότερες από τις διπλάσιες ψήφους της χαμένης. Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε 39 από τις 55 ψήφους», αποκάλυψε ο αγαπημένος σεφ και κριτής.

Ο Πάνος υποψιάστηκε ότι η κόκκινη μπριγάδα, της οποίας ηγείται, συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία. «Πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Δυστυχώς, νομίζω ότι ξέρω ήδη το αποτέλεσμα και, όταν ξέρω ότι δεν θα κερδίσω, πάντα έχω το βλέμμα μου κατεβασμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Η μπλε μπριγάδα κέρδισε τη vegan ομαδική δοκιμασία

Το προαίσθημά του βγήκε αληθινό, με τον Σωτήρη Κοντιζά να επιβεβαιώνει τον θρίαμβο της μπλε μπριγάδας: «Νικήτρια μπριγάδα της χθεσινής ομαδικής δοκιμασίας είναι οι μπλε».

Αυτή ήταν μια τέλεια μέρα για τον Χάρη, καθώς όχι μόνο πήρε την πρώτη του νίκη ως αρχηγός της μπλε μπριγάδας, αλλά έλαβε κι ένα δώρο από τη μητέρα του, μαζί με ένα γράμμα της: «Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά που μου έδωσε. Το είχα ανάγκη προσωπικά, όπως και τα παιδιά. Σήμερα η ημέρα μου ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ όμορφα. Μου ήρθε ένα πολύ όμορφο δώρο από τη μητέρα μου, μαζί με ένα πολύ όμορφο γράμμα που μου έγραψε, οπότε μου έδωσε τόσο μεγάλο μπουστάρισμα για σήμερα και, μαζί με τη νίκη, νομίζω ότι πετάω στα ουράνια», εξομολογήθηκε.

MasterChef: Το προαίσθημα του Πάνου για το αποτέλεσμα της ομαδικής δοκιμασίας βγήκε αληθινό!

Στον αντίποδα, οι κόκκινοι προσπάθησαν να αναλύσουν τι πήγε λάθος, ενώ ο Πάνος κατάλαβε πώς ένιωθαν οι «μπλε». «Πάρα πολύ άσχημο σκορ. Καταλαβαίνω ακριβώς πώς ένιωθαν οι μπλε στις προηγούμενες δοκιμασίες», δήλωσε ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας.

