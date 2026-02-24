Μεγάλες πρεμιέρες και αφιερώματα τον Μάρτιο στο Novacinema!

Ο Μάρτιος έρχεται με άκρως καθηλωτική, βραβευμένη, εορταστική, απολαυστική διάθεση, γυναικείο στυλ και γαλλική φινέτσα στα κανάλια Novacinema, και τo Novalifε! Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «How to train your Dragon», «The Phoenician Scheme», τις νέες σειρές «Hal & Harper», «Sweetpea», καθώς και special αφιερώματα στην Ημέρα της Γυναίκας (8/3) αλλά και στο Γαλλικό σινεμά. Παράλληλα, μέχρι τις 16 Μαρτίου το κανάλι των βραβείων, Novastars, συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς βραβείων με ταινίες που έχουν αποσπάσει συνολικά 159 βραβεία και 430 υποψηφιότητες.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Μαρτίου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (1 Mαρτίου, 22:00) θα μεταδοθεί η αστυνομική κωμωδία «The Phoenician Scheme» με τους Benicio Del Toro, Willem Dafoe, Rupert Friend, ενώ ακολουθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου το θρίλερ μυστηρίου «Drop» με τους Meghann Fahy, Reed Diamond, Brandon Sklenar. Στις 15 Μαρτίου έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα της οικογενειακής περιπέτειας «How to train your Dragon» με τους Gerard Butler, Nick Frost, Nico Parker. Η συνέχεια (22 Μαρτίου) φέρνει την αστυνομική κωμωδία «Boy Killls World» με τους Bill Skarsgard, Michelle Dockery, Jessica Rothe, ενώ η τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (29/3) περιλαμβάνει την αστυνομική κωμωδία «Freaky Tales» με τους Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι οι «Afterburn» (7/3), «Valley of Shadow» (14/3), «To my Son» (21/3), «Subservience» (28/3) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι οι «My Dead Friend Zoe» (3/3), «How to make a Killing» (10/3), «Sacramento» (17/3), «All we Imagine as Light» (24/3), «The Ballad of Wallis Island» (31/3).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Looper» (5/3), «Mud» (12/3), «Lord of War» (19/3), «The House at the End of the Street» (26/3).

Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «I Know What You Did Last Summer»-6/3, «Rosario»-20/3, «Little Bone Lodge»-27/3), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (ο Μάρτιος φέρνει στις οθόνες ταινίες για όλη την οικογένεια και τους μικρούς φίλους όπως «Heroes of the Golden Mask»-7/3, «Paddington in Peru»-14/3, «Puffin Rock & the New Friends»-21/3, «Annie»-28/3).

Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με το γαλλικό σινεμά να έχει την τιμητική του αυτό το μήνα με 2 ταινίες back to back όπως «Like a Son» & «Cocorico»-4/3, «Only 3 Days Left» & «The Animal Kingdom»-11/3, «Return To Seoul» & «Dear Paris»-18/3, «The Count of Monte Christo» & «Bonnard, Pierre & Marthe»-25/3) καθώς και «Classic Cinema (κάθε Κυριακή 17:00 με αφιέρωμα στην Ημέρα της Γυναίκας).

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, δύο νέες σειρές, «Sweetpea» (από Παρασκευή 6/3, στις 22:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) και «Hal & Harper» (από την Παρασκευή 20/3 στις 21:15 και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα). Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The German» (κάθε Δευτέρα στις 22:00), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:15), «The Rainmaker» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 25/3), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική) και «I, Jack Wright (μέχρι 12/3, 22:00), «Son of a Critch season 4» (κάθε Παρασκευή στις 21:15 μέχρι 13/3), «Black Daisies (κάθε Σάββατο 22:00) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Τον Μάρτιο η Γυναίκα έχει την τιμητική και τα κανάλια της Nova, αλλά και η ΕΟΝ προσφέρον μοναδικά αφιερώματα για τη Women’s Day (8/3). Στη ζώνη Classic Cinema (κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2) θα προβληθούν ταινίες με μεγάλες πρωταγωνίστριες, όπως Gambit - Shirley MacLaine (1/3), Arabesque –Sophia Loren (8/3), Charade- Audrey Hepburn (15/3), Come September - Gina Lollobrigida (22/3), Pal Joey – Kim Novak (29/3).

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για την ιστορία μιας αξιοσημείωτης γυναίκας. Από την Ινδία μέχρι τα νησιά Μπιζαγκός, ανακαλύψτε τις τελευταίες μητριαρχικές κοινωνίες του κόσμου μέσα από τις ιστορίες των γυναικών που τις διοικούν. Κάθε ένα από τα 5 ντοκιμαντέρ αυτής της συλλογής αποτελεί μια βιωματική κατάδυση σε μία από αυτές τις κοινωνίες, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας. Έτσι θα προβληθούν κατά σειρά Lands of Women (Mexico, the Zapotec)-3/3, Lands of Women (Mozambique, the Makhuwa)-10/3, Lands of Women (Indonesia, the Minangkabau)-17/3, Lands of Women (India, the Khasi)-24/3, Lands of Women (China, the Mosuo)-31/3. Παράλληλα, στο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, στο Novalifε στις 8/3 θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες back-to-back: 15:10 Jackie, 16:45 Maria, 18.45 I'm still Here, 21:00 The President's Wife, 22:40 Widow Cliquot.

Στο Novalifε κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενώ μέσα στον Μάρτιο θα προβληθούν οι σειρές «The Narrow Road to the Deep North» (τελευταίο επεισόδιο 10/3) και «Conviction» (πρεμιέρα 11/3).

Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets τον Μάρτιο φέρνουν συλλογές με γυναικείο στυλ και φινέτσα, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμη και η σειρά «Honor».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Μαρτίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.