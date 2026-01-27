MasterChef: «Από κάθε πάγκο θα έχουμε έναν νικητή κι έναν χαμένο!»

Δείτε καινούργιο επεισόδιο απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 21:00 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

17 διαγωνιζόμενοι, από την πρώτη μπριγάδα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions, βρέθηκαν χθες (Δευτέρα 26/1) στην κουζίνα του MasterChef 10. Ωστόσο, για δύο από αυτούς, τον Κωνσταντίνο Γαρυφάλλου και τον Αλέξανδρο Νεανίδη, το ταξίδι στον φετινό διαγωνισμό έφτασε νωρίς στο τέλος του.

MasterChef: «Από κάθε πάγκο θα έχουμε έναν νικητή κι έναν χαμένο!»

Κι αν η πρώτη μέρα αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική, η συνέχεια προβλέπεται να είναι εξίσου δύσκολη. Ο μόνος που αισθάνεται, προς το παρόν, ασφαλής είναι ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, ο οποίος εξασφάλισε χθες τη λευκή ποδιά και τη θέση του στο MasterChef 10.

MasterChef: Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό

Απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οι διαγωνιζόμενοι που φοράνε ακόμα τις μαύρες ποδιές συνεχίζουν να διεκδικούν τη θέση τους στην κουζίνα του MasterChef 10, με έναν από αυτούς να αποχωρεί οριστικά στο τέλος της βραδιάς.

Στην αρχή οι παίκτες θα σχηματίσουν ζευγάρια και θα βρεθούν αντιμέτωποι, ένας εναντίον ενός, σε μαγειρικές  μονομαχίες. Οι νικητές κάθε μονομαχίας θα κερδίσουν τη λευκή ποδιά που οδηγεί απευθείας στο σπίτι του MasterChef 10

MasterChef: «Από κάθε πάγκο θα έχουμε έναν νικητή κι έναν χαμένο!»

Αντίθετα, οι ηττημένοι θα οδηγηθούν σε δοκιμασία αποχώρησης. Αυτή θα είναι η τελευταία τους ευκαιρία να διεκδικήσουν και να φορέσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά με το όνομά τους. 

Για ποιον θα τελειώσει οριστικά απόψε η πορεία του στον διαγωνισμό και ποιοι θα είναι οι 14 διαγωνιζόμενοι που θα μπουν το βράδυ στο σπίτι του MasterChef 10

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

MasterChef: Nέα αποχώρηση! - «Παλεύουν με αντίπαλο που... δε γνωρίζουν»

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

MasterChef: «Από κάθε πάγκο θα έχουμε έναν νικητή κι έναν χαμένο!»

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά
των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

