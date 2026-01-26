MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 21:00

Ακούστε το άρθρο

17 παίκτες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions κι αποτελούν την πρώτη μπριγάδα, περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής. Απόψε,  Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, μπαίνουν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό

Ένας ή μια από αυτούς, που θα αγωνιστεί και θα αντέξει μέχρι το τέλος, θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, με τον 2ο φιναλίστ να κερδίζει 30.000 ευρώ! 

MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»

Οι επίδοξοι MasterChef της Ελλάδας θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία αποχώρησης, όπου θα κριθούν πολλά. Εκείνος ή εκείνη με την καλύτερη προσπάθεια θα πάρει τη λευκή ποδιά και θα είναι ο πρώτος ή η πρώτη που θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στο MasterChef 10! 

Οι δύο, όμως, διαγωνιζόμενοι με τις πιο αδύναμες προσπάθειες θα αποχαιρετήσουν οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 και το μαγειρικό τους ταξίδι θα ολοκληρωθεί πριν καλά καλά αρχίσει. 

MasterChef: «Ότι είστε εδώ δεν αρκεί. Δεν έχετε εξασφαλίσει τη θέση σας!»

Στη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μαγειρέψουν ένα πιάτο με το αγαπημένο τους υλικό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα αναζητήσουν στα πιάτα τους γεύση, τεχνική, αλλά και την προσωπική μαγειρική υπογραφή και «ταυτότητα» του κάθε διαγωνιζόμενου. 

MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»

Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία στην επόμενη φάση και ποιοι δύο θα αποχωρήσουν οριστικά από το MasterChef 10; 

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»

MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»

MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές! Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10; 

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

