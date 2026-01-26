MasterChef: «Ότι είστε εδώ δεν αρκεί. Δεν έχετε εξασφαλίσει τη θέση σας!»

Διπλή αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef - Δείτε sneak preview

MasterChef Αποκλειστικό Απόσπασμα 26/1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του MasterChef 10 που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26/1 στην εκπομπή Breakfast@Star, οι τηλεθεατές πήραν μια πρώτη γεύση από την απόλυτη ανατροπή που περιμένει τους παίκτες στην είσοδό τους στην ολοκαίνουργια κουζίνα του μαγειρικού διαγωνισμού!

Το MasterChef 10 μόλις ξεκίνησε! - Καλωσόρισμα με αποχωρήσεις!

Το κλίμα του ενθουσιασμού για την επετειακή σεζόν μετατρέπεται γρήγορα σε... σοκ, καθώς ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοινώνει χωρίς περιστροφές πως η πρώτη ημέρα δε θα είναι απλώς μια γνωριμία με τον χώρο, αλλά μια σκληρή μάχη διεκδίκησης θέσης με διπλή αποχώρηση! 

masterchef

Είδαμε τους διαγωνιζόμενους να παγώνουν στο άκουσμα πως οι δύο πιο αδύναμες προσπάθειες θα οδηγήσουν κατευθείαν στην έξοδο, ενώ η πίεση του χρόνου φάνηκε να λυγίζει ορισμένους από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Κάποιοι άρχιζαν να φωνάζουν «θα τρελαθώ» και άλλοι να δηλώνουν πως ο «πόλεμος» ξεκινά επίσημα.

«Χαστούκι με το καλημέρα η διπλή αποχώρηση! Δηλαδή... αφήστε μας λίγο να το χαρούμε, ρε παιδιά» λέει μία διαγωνιζόμενη.

masterchef

Ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φάνηκαν ιδιαίτερα απαιτητικοί στις παρατηρήσεις τους, εστιάζοντας στην οργάνωση και την καθαριότητα, ενώ οι πρώτες αστοχίες στις παρασκευές έδειξαν πως η παραμονή στον διαγωνισμό κρέμεται από μια κλωστή.

Μάλιστα, μια εξαιρετικά σημαντική αποκάλυψη που έκανε η Κωνσταντίνα Γκρόσι στο Breakfast@Star είναι ότι οι παίκτες που βρίσκονται τώρα στην κουζίνα έχουν πλήρη άγνοια για μια τεράστια ανατροπή: δε γνωρίζουν καθόλου ότι υπάρχει και δεύτερη μπριγάδα στον διαγωνισμό!

Το trailer μας προετοιμάζει για ένα εκρηκτικό επεισόδιο όπου το χιούμορ των κριτών, εναλλάσσεται με την ωμή πραγματικότητα της διεκδίκησης μιας θέσης στο MasterChef 10 από τους διαγωνιζόμενους.

