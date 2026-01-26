MasterChef: «Ότι είστε εδώ δεν αρκεί. Δεν έχετε εξασφαλίσει τη θέση σας!»

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του MasterChef 10 που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26/1 στην εκπομπή Breakfast@Star, οι τηλεθεατές πήραν μια πρώτη γεύση από την απόλυτη ανατροπή που περιμένει τους παίκτες στην είσοδό τους στην ολοκαίνουργια κουζίνα του μαγειρικού διαγωνισμού!

Το κλίμα του ενθουσιασμού για την επετειακή σεζόν μετατρέπεται γρήγορα σε... σοκ, καθώς ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοινώνει χωρίς περιστροφές πως η πρώτη ημέρα δε θα είναι απλώς μια γνωριμία με τον χώρο, αλλά μια σκληρή μάχη διεκδίκησης θέσης με διπλή αποχώρηση!

Είδαμε τους διαγωνιζόμενους να παγώνουν στο άκουσμα πως οι δύο πιο αδύναμες προσπάθειες θα οδηγήσουν κατευθείαν στην έξοδο, ενώ η πίεση του χρόνου φάνηκε να λυγίζει ορισμένους από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Κάποιοι άρχιζαν να φωνάζουν «θα τρελαθώ» και άλλοι να δηλώνουν πως ο «πόλεμος» ξεκινά επίσημα.

«Χαστούκι με το καλημέρα η διπλή αποχώρηση! Δηλαδή... αφήστε μας λίγο να το χαρούμε, ρε παιδιά» λέει μία διαγωνιζόμενη.

Ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φάνηκαν ιδιαίτερα απαιτητικοί στις παρατηρήσεις τους, εστιάζοντας στην οργάνωση και την καθαριότητα, ενώ οι πρώτες αστοχίες στις παρασκευές έδειξαν πως η παραμονή στον διαγωνισμό κρέμεται από μια κλωστή.

Μάλιστα, μια εξαιρετικά σημαντική αποκάλυψη που έκανε η Κωνσταντίνα Γκρόσι στο Breakfast@Star είναι ότι οι παίκτες που βρίσκονται τώρα στην κουζίνα έχουν πλήρη άγνοια για μια τεράστια ανατροπή: δε γνωρίζουν καθόλου ότι υπάρχει και δεύτερη μπριγάδα στον διαγωνισμό!

Το trailer μας προετοιμάζει για ένα εκρηκτικό επεισόδιο όπου το χιούμορ των κριτών, εναλλάσσεται με την ωμή πραγματικότητα της διεκδίκησης μιας θέσης στο MasterChef 10 από τους διαγωνιζόμενους.