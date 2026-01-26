Το MasterChef 10 μόλις ξεκίνησε! - Καλωσόρισμα με αποχωρήσεις!

Τι θα δούμε απόψε, Δευτέρα 26/1 στις 21:00 στο Star

MasterChef Trailer 26/1/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των auditions, οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να εξασφαλίσουν το «ναι» των κριτών και να πάρουν τη λευκή ποδιά, περνούν επιτέλους το κατώφλι της ολοκαίνουργιας και επετειακής κουζίνας του MasterChef 10.

MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!

 

Τι θα δούμε απόψε, Δευτέρα 26/1 στις 21:00 στο Star

Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μας υποδέχονται σε ένα ριζικά ανανεωμένο σκηνικό. Το κλίμα είναι εορταστικό λόγω της 10ης επετείου, αλλά η πίεση παραμένει στα ύψη για τους υποψήφιους μάγειρες.

masterchef trailer

Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»

Το καλωσόρισμα, ωστόσο, αποδεικνύεται ιδιαίτερα... σκληρό, καθώς ανακοινώνεται πως ο «πόλεμος» ξεκινά άμεσα: οι δύο παίκτες με τις πιο αδύναμες προσπάθειες στην πρώτη αυτή δοκιμασία θα δουν την πόρτα της εξόδου χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

masterchef trailer

Η ατμόσφαιρα στην κουζίνα είναι ηλεκτρισμένη, με τους διαγωνιζόμενους να παλεύουν με τον χρόνο και τις παρασκευές τους –από απαιτητικά πιάτα μέχρι και τον σωστό χειρισμό υλικών όπως το ραδίκι– ενώ το άγχος οδηγεί ορισμένους στα όρια της απόγνωσης.

Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Παρά τις εντάσεις και τις αυστηρές παρατηρήσεις των κριτών, δε λείπουν και οι στιγμές με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, όπως όταν ο Σωτήρης Κοντιζάς «κόβει» έναν παίκτη που βιάστηκε να πάρει τον λόγο λέγοντάς του «δε σε ρωτήσαμε». Άλλος μάγειρας φαίνεται πως θα ταιριάξει πολύ με τον Πάνο Ιωαννίδη καθώς έχει ίδιο χιούμορ. «Πήγαν καλά οι παρασκευές» λέει ο μάγειρας και προσθέτει: «Και οι Τετάρτες....».

 Με το σύνθημα «Καλή μας αρχή» να αντηχεί από τους παίκτες, η μάχη για την παραμονή κορυφώνεται, αφού πλέον κάθε λάθος μπορεί να σημάνει το οριστικό τέλος της διαδρομής τους στο MasterChef 10.

