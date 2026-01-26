KPop Demon Hunters: H animated ταινία που έγινε... εξάρτηση!

Τα παιδιά αναφέρουν τους λόγους που τη λάτρεψαν

Media
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: facebook.com/KPopDemonHunter
KPop: Το φαινόμενο που κατακτά τον κόσμο / Bίντεο: ΕΡΤ
Είτε είστε θαυμαστής της K-pop είτε όχι, ίσως να έχετε ακούσει για τη νέα animated ταινία KPop Demon Hunters (KPop: Κυνηγοί Δαιμόνων), η οποία έχει κατακτήσει τις παγκόσμιες λίστες του Netflix με περισσότερες από 33 εκατομμύρια προβολές σε μόλις δύο εβδομάδες, φτάνοντας στο top 10 σε 93 χώρες! 

Πρόκειται για μία από τις πιο πολυθεαμένες πρωτότυπες animated ταινίες της πλατφόρμας, με το δικό της fan art κοινό. Διηγείται την ιστορία τριών κυνηγών που χρησιμοποιούν τη δύναμη της μουσικής για να συγκινήσουν και να συνδέσουν καρδιές, δημιουργώντας ένα φράγμα – το «χρυσό Honmoon» – που θα κρατήσει τις δυνάμεις των κακών δαιμόνων μακριά.

Αλλά ίσως το ίδιο σημαντικό είναι ότι τα έχει όλα: Χαρακτήρες που εξελίσσονται, πανέμορφα animated γραφικά και ένα soundtrack που όλοι θέλουν να το ακούν ξανά και ξανά.

Οι πρωταγωνίστριες της animated ταινίας KPop Demon Hunters, Audrey Nuna, EJAE και Rei Ami, ποζάρουν στην αίθουσα Τύπου με το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, κατά τη διάρκεια της 83ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, στο Beverly Hilton στο Beverly Hills, Καλιφόρνια / Φωτογραφία: Ap images

KPop Demon Hunters: Οι Audrey Nuna, EJAE και Rei Ami, ποζάρουν στην αίθουσα Τύπου με το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, κατά τη διάρκεια της 83ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, στο Beverly Hilton στο Beverly Hills, Καλιφόρνια / Φωτογραφία: Ap images

KPop Demon Hunters: Τα παιδιά αναφέρουν τους λόγους που τη λάτρεψαν

«Η ιστορία είναι πραγματικά καλή, η μουσική είναι πραγματικά καλή, και είναι μία από αυτές τις ταινίες που δεν μπορείς να σταματήσεις να βλέπεις», είπε ο Μπέιζ Σόουλ, 8 χρόνων. Έχει ήδη δει την ταινία τέσσερις φορές και σχεδιάζει να την ξαναδεί!

Όσον αφορά στην επιτυχία της συγκεκριμένης ταινίας, τα παιδιά απέδωσαν την επιτυχία και τη δημοτικότητα του KPop Demon Hunters στο ότι είναι διαφορετική από άλλες animated ταινίες που δημιουργούνται για τη δική τους ηλικιακή ομάδα.

«Δεν είναι σαν εκείνα τα συνηθισμένα μουσικά της Disney που βλέπεις στο Disney+ και λες: "Α, θέλω απλώς να το δω για να ακούσω τη μουσική,”» είπε ο Ρέιντ. «Αυτό είναι σαν μουσικό, αλλά σε άλλο επίπεδο, μοντέρνο μουσικό».

«Νομίζω ότι αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι είναι ταινία με δαίμονες και ταινία K-pop μαζί», ανέφερε η Χένα Μακλίν, 10 ετών. «Συνήθως είναι απλώς K-Pop ή απλώς δαίμονες».

Ενώ για τη Σιένα Κβαρτόβιτς, 8 χρόνων, μέρος της γοητείας είναι ότι νιώθει σαν κάτι που δεν θα έπρεπε να βλέπει: «Είναι σαν παιδική ταινία, αλλά έχει λίγη βία».

Δείτε το επίσημο τρειλερ της animated ταινίας KPop: Κυνηγοί Δαιμόνων:

