MasterChef: Auditions με Βιβάλντι και... ιταλικά!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, την Τρίτη στις 21.00

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το αποψινό επεισόδιο των auditions ολοκληρώθηκε, όμως το MasterChef 10 επιστρέφει αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 21:00, με νέες auditions που –όπως δείχνει το trailer– ανεβάζουν αισθητά τον βαθμό δυσκολίας αλλά και την ένταση μέσα στην κουζίνα.

MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη
 

Στο πρώτο πλάνο του trailer, ένας διαγωνιζόμενος σχολιάζει πως «έπεσε» ξαφνικά επάνω στους κριτές!

masterchef
Οι γαστρονομικές αναφορές δε λείπουν, με την Ιταλία να έχει την τιμητική της: «Η αγάπη μας για την Ιταλία από πού προέρχεται; Σκούζα, κάτσιο ε πέπε, μακαρούνες», λένε οι κριτές με χιούμορ, ενώ πιάτα με ιταλικές επιρροές φαίνεται να περνούν από τον πάγκο, προκαλώντας θετικά σχόλια αλλά και αυστηρή κριτική.

MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
 

masterchef

Σε άλλο σημείο του trailer, ακούγεται χαρακτηριστικά: «Από τα πιο όμορφα πιάτα που είδαμε σήμερα», δείχνοντας ότι δεν θα λείψουν ούτε οι στιγμές θαυμασμού μέσα στις auditions.

Παράλληλα, νέοι διαγωνιζόμενοι μιλούν με πάθος για τη μαγειρική τους φιλοσοφία. Ένας από αυτούς δηλώνει: «Πιστεύω ότι η μαγειρική είναι η καλύτερη τέχνη».

Όμως το trailer δεν μένει μόνο στη ρομαντική πλευρά της μαγειρικής. Οι κριτές δείχνουν να χάνουν την υπομονή τους σε κάποιες auditions:
«Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είσαι εδώ», ακούγεται αυστηρά, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα περάσουν όλοι εύκολα τη δοκιμασία.

μαστερσεφ

Το κλείσιμο του trailer δίνει ξεκάθαρο μήνυμα: «Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, έχω να πω», προειδοποιεί ο Σωτήρης Κοντιζάς, δείχνοντας ότι ο πήχης ανεβαίνει και ο χρόνος πιέζει.

Το αυριανό επεισόδιο του MasterChef 10 υπόσχεται περισσότερες auditions, πιο απαιτητικές κρίσεις και έντονες αντιδράσεις, καθώς οι κριτές αναζητούν εκείνους που δεν το έχουν μόνο με τη γεύση, αλλά έχουν και κάτι διαφορετικό να πουν μέσα στην κουζίνα.

Follow us:

