MasterChef 10: Πρεμιέρα απόψε στο Star - Επετειακός κύκλος με ανατροπές

Η κουζίνα του MasterChef ανοίγει ξανά στις 21:00

Απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η κουζίνα του MasterChef  10 ανοίγει ξανά και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν! 

masterchef 1

Ο 10ος, επετειακός κύκλος κάνει μεγάλη πρεμιέρα στο Star, με τους τρεις κορυφαίους chef κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο έτοιμους να υποδεχτούν τους υποψήφιους παίκτες, σε μια χρονιά που θα τα αλλάξει όλα! 

masterchef 2

Ανατροπές, συγκινήσεις, δυνατά συναισθήματα και χτυποκάρδια, σηματοδοτούν οι αγαπημένες και απρόβλεπτες auditions, που επιστρέφουν στην πιο ανταγωνιστική σεζόν του MasterChef μέχρι σήμερα!  

masterchef 3

Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο «ΝΑΙ», θα περάσουν στην επόμενη φάση, για να ζήσουν μια σεζόν γεμάτη αλλαγές και extreme προκλήσεις!
 

MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
