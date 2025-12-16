Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους!

Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2026, αποκτείστε δωρεάν πρόσβαση στη μαγική τηλεοπτική εμπειρία της EON!

Απολαύστε κορυφαία αθλητικά γεγονότα από τα κανάλια Novasports με τις μεγαλύτερες διοργανώσεις: Stoiximan Super League, EuroLeague, Premier League και Bundesliga.

Το ξεχωριστό εορταστικό κανάλι NovaChristmas, πρεμιέρες blockbusters από τα κανάλια Novacinema και ένας τεράστιος On Demand κατάλογος με πάνω από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών.

Θεματικά κανάλια για όλα τα ενδιαφέροντα, ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και πλούσιο παιδικό περιεχόμενο για κάθε ηλικία.

Την ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης της ΕΟΝ, που συνδυάζει live κανάλια, πλούσιο on-demand περιεχόμενο και σύγχρονες λειτουργίες για όλη την οικογένεια όπως το EON Sports Mode για τους λάτρεις των σπορ και την υπηρεσία EON Kids, για ένα ασφαλές, φιλικό και προσαρμοσμένο περιβάλλον για παιδιά, με κατάλληλο περιεχόμενο και γονικό έλεγχο.

Η Nova, προσφέρει για ακόμη μια φορά, αυτά τα Χριστούγεννα, το συναρπαστικό περιεχόμενο της EON, δωρεάν για όλους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Nova υλοποιεί την ενέργεια που έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες οικογένειες και δίνει τη δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, να απολαύσει το ασύγκριτο περιεχόμενο και τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η πλατφόρμα EON.

Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν για έναν ολόκληρο μήνα το συναρπαστικό περιεχόμενο της Nova με premium αθλητικά γεγονότα από τα κανάλια Novasports & κινηματογραφικά προγράμματα, δημοφιλή θεματικά κανάλια, ελληνικά κανάλια ελεύθερης λήψης και μια μοναδική συλλογή καναλιών για παιδιά.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΝ προσφέρει χωρίς χρέωση το συναρπαστικό περιεχόμενο των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema με

Βραβευμένες ταινίες & blockbusters από τα κανάλια Novacinema, όπως η κορυφαία ταινία της χρονιάς «Anora», το «Brutalist», κ.α.

Χριστουγεννιάτικα προγράμματα για όλη την οικογένεια με το pop-up κανάλι Nova Christmas

Δημοφιλείς σειρές, κορυφαίες ψυχαγωγικές εκπομπές και συναρπαστικά ντοκιμαντέρ

Περισσότερες από 6.000 ταινίες και σειρές On Demand

Το ασυναγώνιστο αθλητικό περιεχόμενο των αθλητικών καναλιών Novasports είναι διαθέσιμο επίσης δωρεάν, προσφέροντας στους φίλους των sports τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν:

Τη Stoiximan Super League με τους εντός έδρας αγώνες 6 ομάδων συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΟΚ και του Άρη και των ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και Άρης – ΑΕΚ.

Την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών EuroLeague με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό και φυσικά το μεταξύ τους ντέρμπι στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου την Premier League με την παραδοσιακή Boxing Day, τη θεαματική Bundesliga, την Eredivisie και πολλά άλλα πρωταθλήματα.

Η πλατφόρμα EON της Nova προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, συνδυάζοντας live και on-demand περιεχόμενο με σύγχρονες λειτουργίες που απογειώνουν την εμπειρία του χρήστη. Με το EON Sports Mode, οι λάτρεις των σπορ απολαμβάνουν ζωντανά στατιστικά, ενημερώσεις, βαθμολογίες και προηγμένες πληροφορίες αγώνων, ενώ η EON Kids εξασφαλίζει ένα ασφαλές, φιλικό και προσαρμοσμένο περιβάλλον για παιδιά, με κατάλληλο περιεχόμενο και γονικό έλεγχο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές συσκευές και προφίλ χρηστών, προσφέροντας μια εύχρηστη, δυναμική και πλήρως εξατομικευμένη τηλεοπτική εμπειρία. Η διαδικασία είναι πολύ απλή! Με μια επίσκεψη στο eon.nova.gr, όλοι μπορούν να αποκτήσουν έναν μοναδικό κωδικό και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της EON.

Τα Χριστούγεννα, είναι η πιο όμορφη οικογενειακή περίοδος και η Nova φροντίζει να την κάνει ακόμη πιο όμορφη προσφέροντας δωρεάν σε όλους το κορυφαίο περιεχόμενο της EON!