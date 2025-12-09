Ελένη Χατζίδου: Το τραγούδι που αφιέρωσε στον πρώτο της έρωτα, τον Γιάννη!

«Παιδιά, 7 χρόνια ήμασταν μαζί» - Η αντίδραση του Ετεοκλή Παύλου

Το πρωί της Τρίτης, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου «εισέβαλαν» στο στούντιο του Breakfast@Star υπό τους ήχους της επιτυχίας του Νίκου Καρβέλα, «Μούρη».

Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!

Τότε, η παρουσιάστρια του Star αποκάλυψε πως είχε αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι στον πρώτο της έρωτα, ονόματι Γιάννη, προκαλώντας αναστάτωση στο πλατό.

Η αναφορά της Ελένης Χατζίδου στην πρώτη της αγάπη και η αντίδραση του Ετεοκλή Παύλου

Ε. Χ.: Θα στο αφιέρωνα, αλλά… το είχα αφιερώσει όταν ήμουν μικρή αλλού και δε θέλω να επαναληφθώ.

Ε.Π.: Παιδιά, σοβαρά τώρα; Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου με το καλημέρα; Μου έριξε την ψυχολογία τώρα, με γείωσε.

Ε. Χ.: Εγώ φταίω που λέω αλήθειες; Το είχα αφιερώσει στον πρώτο μου έρωτα.

Ε.Π.: Τυχερέ.

Ε. Χ.: Σε εσένα θα αφιερώσω κάτι άλλο. Ένα χειμωνιάτικο πρωί, έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Για σήμερα, χειμωνιάτικη Τρίτη.

Ε.Π.: Τα μηνύματα τα πήρα, να ’σαι καλά, Ελένη μου. Δεν πειράζει, εγώ θα ανταποδώσω μέσα στην εκπομπή.

Μία καλημέρα γεμάτη αγάπη: Το τρυφερό σημείωμα του Ετεοκλή στην Ελένη!

Ο Ετεοκλής Παύλου δεν ήταν ο πρώτος έρωτας της Ελένης Χατζίδου

Στη συνέχεια, το ζευγάρι καλημέρισε τα μέλη του πάνελ, με τη Λιλή Πυρράκη να παροτρύνει την Ελένη Χατζίδου να στείλει χαιρετίσματα στην πρώτη της αγάπη.

«Ελένη, πώς λέγανε τον πρώτο σου έρωτα για να του στείλουμε χαιρετίσματα τώρα που τον ανέφερες στον άνθρωπο;», τη ρώτησε η δημοσιογράφος, με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει: «Παιδιά, επτά χρόνια ήμασταν μαζί. Να ξέρεις ότι μαζί είμαστε παραπάνω, τον ξεπέρασες. Γεια σου, Γιάννη».

«Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνάς τον πρώτο έρωτα», παραδέχτηκε η Ελένη Χατζίδου.

«Το καταλάβαμε, Ελένη, το καταλάβαμε», πρόσθεσε με νόημα ο Ετεοκλής Παύλου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

 

 

