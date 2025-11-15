Απόστολος Γκλέτσος: Δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου

Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν ένα από τα πρόσωπα που επρόκειτο να φιλοξενηθούν το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, καθώς ο ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης, ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται από μία ίωση που τον έχει καταβάλει σωματικά, ενώ απολογήθηκε για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να βρεθεί σήμερα στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι».

«Καλημέρα. Είχαμε κλείσει σήμερα ραντεβού να έρθω στην εκπομπή. Γύρισα χθες αργά το βράδυ από την Κύπρο, μετά από δύο εβδομάδες δύσκολων γυρισμάτων, και κάποια στιγμή κατά τις 5 το πρωί άρχισε να με πονάει ο λαιμός, σαν να έχω καρφιά, είχα τρομερό πονοκέφαλο, ανέβηκε ο πυρετός και με έπιασαν ρίγη. Μου είναι αδύνατον να έρθω…» ανέφερε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος φαινόταν αρκετά καταβεβλημένος.

Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνετε… Θέλω να σας πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Ζαλίζομαι, δεν θα τα καταφέρω να έρθω. Να ξέρετε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας, με την υπόσχεση ότι δεν θα εμφανιστώ κάπου αλλού να μιλήσω… Σας το χρωστώ, γιατί θυμάμαι ότι μου δώσατε τον χρόνο να μιλήσω όταν ασχολούμουν με την πολιτική. Το θυμάμαι αυτό. Σας ζητάω χίλια συγγνώμη. Ακούτε πώς μιλάω… Χίλια συγγνώμη», συμπλήρωσε.

Στιγμιότυπο από την έντονη αντιπαράθεση του Απόστολου Γκλέτσου με τη Σίσσυ Χρηστίδου

Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόστολος Γκλέτσος είχε διαπληκτιστεί έντονα στον αέρα με την οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Mega. Ο λόγος που προκάλεσε τον εκνευρισμό του ήταν μια ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με τη Σοφία Μουτίδου, ενώ είχε συμφωνήσει να μιλήσει για διαφορετικό θέμα.