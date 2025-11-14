GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»

Απόψε, Παρασκευή 14/11/25 στις 21.00 και κάθε Παρασκευή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 17:51 Ο Νίκος Μίχας του Fame Story ανέλαβε επίσημα καθήκοντα γιατρού στο ΕΚΑΒ
14.11.25 , 17:32 Σήφης Βαλυράκης: «Ήταν χτυπημένος. Είχε ένα τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό»
14.11.25 , 17:13 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
14.11.25 , 16:53 Σίσσυ Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου
14.11.25 , 16:49 Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι
14.11.25 , 16:42 GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»
14.11.25 , 16:05 Η αποκάλυψη της Καινούργιου: «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε βρει νονούς»
14.11.25 , 16:04 Philip Tsiaras- Portraits: Για πρώτη φορά το πορτραίτο του Αντετοκούνμπο
14.11.25 , 15:56 Μαρτίνεθ: Τι είπε για την αποβολή του Ρονάλντο
14.11.25 , 15:38 Μητσοτάκης: Πρέπει να έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε & να πούμε αλήθειες
14.11.25 , 15:36 Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της
14.11.25 , 15:25 Βίντεο Ντοκουμέντο: Σπείρα Ανατίναζε ATM Σε Θεσσαλονίκη Και Σέρρες
14.11.25 , 15:20 Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14.11.25 , 15:20 Σκούρτα Βοιωτίας: Δεν έφυγε από τη ζωή η μητέρα του 27χρονου
14.11.25 , 15:16 Νέες μαρτυρίες για τον ρασοφόρο youtuber που προφυλακίστηκε
Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Σήφης Βαλυράκης: «Ήταν χτυπημένος. Είχε ένα τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό»
Σίσσυ Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 7/11) η Αγγέλικα Κύρου ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη. Η Μιχαέλα Κράβαρικ είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας,  κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.  

Απόψε, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η μέρα ξεκινά δυναμικά στο σπίτι του GNTM 2025! Η ατμόσφαιρα φορτίζεται από νωρίς, καθώς το παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια» μετατρέπει το σπίτι σε πεδίο αποκαλύψεων και εντάσεων. Οι ερωτήσεις είναι καυτές, οι απαντήσεις απρόβλεπτες και οι αντιδράσεις, εκρηκτικές! 

Ποιο μοντέλο δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει περάσει την πόρτα του GNTM 2025
Ποιος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος έχει απογοητεύσει τους κριτές; 
Ο Σάββας Ταβουλτσίδης διαθέτει πράγματι model material, ή μήπως είναι απλώς μια έντονη προσωπικότητα, που καταφέρνει να κλέβει την προσοχή; 
Και ο Μιχάλης Κούτρης -πέρα από τη γοητεία και τον ενθουσιασμό- έχει τα προσόντα να φτάσει ως το τέλος; Η κόντρα ανάμεσα στον Ανέστη Τεντέσκι και τον Νάρκισσο Τζιλόπουλο εντείνεται, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα, που επηρεάζει στη συνέχεια το κλίμα και στη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Στο σετ, τα μοντέλα αντικρίζουν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, εμπνευσμένο από την Αθήνα της δεκαετίας του ’50: βρεγμένα πλακόστρωτα, χαμηλά φώτα, υποβλητικές μουσικές και βλέμματα, που αφηγούνται ιστορίες από μια άλλη εποχή. Το concept, με τίτλο «Red Lights», είναι εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια» και καλεί τα μοντέλα να ζωντανέψουν μια γειτονιά του Πειραιά, σε μια εποχή που χαρακτηριζόταν από έντονο πάθος, μυστήριο και χιλιάδες όνειρα.

GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»

Η δοκιμασία εκτυλίσσεται σε δύο φάσεις, με ξεχωριστή βαθμολόγηση για την καθεμία:
- Χορογραφημένη πασαρέλα σε urban σκηνικό, όπου κάθε βήμα πάνω στο βρεγμένο πάτωμα δοκιμάζει ισορροπία, ρυθμό και αυτοπεποίθηση.
- Φωτογράφιση σε τριάδες, όπου ένα μοντέλο πρωταγωνιστεί και τα άλλα δύο καλούνται είτε να το αναδείξουν, είτε να του «κλέψουν» τη λάμψη. Το αποτέλεσμα; Ένα οπτικό υπερθέαμα με αισθητική 50’s, κινηματογραφικό styling και ατμόσφαιρα που κόβει την ανάσα!

GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»

Η Μιχαέλα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, έχει κερδίσει το στρατηγικό πλεονέκτημα να επιλέξει τις τριάδες και τη σειρά φωτογράφισης, βάζοντας έτσι τη δική της υπογραφή στις ισορροπίες του σπιτιού.

Η Ξένια Τσίρκοβα, ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης κι η Ραφαηλία Ζυγκιρίδη, «μπαίνουν» από την πρώτη στιγμή στο concept, εντυπωσιάζοντας τους κριτές, όμως, ο Γιώργος Τοκμετζίδης καταφέρνει να τους ξεσηκώσει όλους με μια αυθόρμητη, τολμηρή κίνηση στην πασαρέλα! Για πρώτη φορά, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του σπιτιού, o Ανέστης και o Νάρκισσος, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην ίδια φωτογράφιση. Η ένταση ανάμεσά τους είναι εμφανής από το πρώτο κιόλας «κλικ», καθώς κανείς δεν σκοπεύει να κάνει πίσω. Δύο έντονες προσωπικότητες, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο modeling, αλλά μόνο ένας μπορεί να κυριαρχήσει στο κάδρο. Ποιος θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να «γράψει» πιο δυνατά στον φακό; 

GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»

Στην τελική αξιολόγηση, οι τρεις κριτές, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, βαθμολογούν ξεχωριστά κάθε φάση και το αποτέλεσμα είναι πιο απρόβλεπτο από ποτέ!

Κάποιοι λάμπουν με την κινηματογραφική τους παρουσία και την αυτοπεποίθησή τους, ενώ άλλοι χάνονται στη σκιά των συμπαικτών τους. Η αγωνία κορυφώνεται στο πλατό αποχώρησης, εκεί όπου οι αριθμοί μιλούν, οι ισορροπίες αλλάζουν και το όνειρο ενός μοντέλου θα «σβήσει» κάτω από τα κόκκινα φώτα του GNTM 2025!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM TRAILER
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top