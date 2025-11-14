GNTM: «Για άλλη μια φορά νιώθω καραγκιόζης» - Δες sneak preview

Αποκλειστικό: Ίντριγκα και ανατροπές στο αποψινό GNTM

Επιμέλεια STAR.GR
Media
GNTM: Αποκλειστικό Απόσπασμα Της Παρασκευής 14/11
Ακούστε το άρθρο

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, η αγωνία και η ένταση ανεβαίνουν κατακόρυφα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι μπαίνουν επισήμως στη φάση της στρατηγικής. 

Όπως αποκάλυψε η Κωνσταντίνα Γκρόσι στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star, «η στρατηγική δεν κοιτά ούτε φιλίες ούτε αδελφικές σχέσεις», ενώ υπογραμμίζεται ότι υπάρχει έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε διαγωνιζόμενους.

Το σημερινό concept είναι εμπνευσμένο από την κλασική ταινία «Κόκκινα Φανάρια» και υπόσχεται να φέρει ένταση, ίντριγκα, αλλά και αρκετά κλάματα. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Οι παίκτες καλούνται να κλέψουν την παράσταση, να δείξουν τη δυναμική τους και να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ οι ανταγωνισμοί και οι ζήλιες δε λείπουν. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο Ανέστης έχει ανταγωνιστικά συναισθήματα απέναντι στον Έντι, κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω εντάσεις.

Το κλίμα στο πλατό είναι φορτισμένο, με τους παίκτες να ακολουθούν στρατηγικές που συχνά φέρνουν αντιπαλότητες. Όπως σχολίασε ο Νάρκισσος, «σήμερα έχουμε θεωρία συνωμοσίας και πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις», ενώ οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιδράσουν γρήγορα και να προσαρμοστούν.

GNTM: Η ατάκα του Νάρκισσου για θεωρίες συνωμοσίας

GNTM: Η ατάκα του Νάρκισσου για θεωρίες συνωμοσίας

«Ντράπηκε και η ντροπή με αυτό που συνέβη», ακούγεται να λέει σε άλλο σημείο ο Νάρκισσος, ενώ η ατάκα του Σάββα: «Για άλλη μια φορά νιώθω καραγκιόζης» δείχνει ότι οι ισορροπίες στον διαγωνισμό είναι λεπτές.

Ξέσπασε ο Σάββας του GNTM

Ξέσπασε ο Σάββας του GNTM

Παράλληλα, τα συναισθήματα είναι έντονα, με τους συμμετέχοντες να συγκινούνται ή να εκδηλώνουν ντροπή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους για να κερδίσουν την προσοχή των κριτών.

Οι προειδοποιήσεις της Ζεν για το concept

Οι προειδοποιήσεις της Ζεν για το concept

Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται να είναι γεμάτο ανατροπές και δυναμικές στιγμές, φέρνοντας το GNTM στο αποκορύφωμά του για ακόμα μια εβδομάδα.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα όσα συμβαίνουν στις 21.00 το βράδυ στο Star , σε ένα επεισόδιο γεμάτο στρατηγική, ίντριγκα και συγκινήσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top