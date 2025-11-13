Δείτε τη βιογραφική ταινία «Queer» στη Sunday Premiere της Nova!

Απολαύστε την, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 08:47 Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
14.11.25 , 08:46 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού
14.11.25 , 08:31 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!
14.11.25 , 07:06 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο
14.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Noεμβρίου
13.11.25 , 23:46 Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»
13.11.25 , 23:37 Βορίζια: Πού Έκρυψαν Τα Όπλα Μετά Το Μακελειό
13.11.25 , 23:26 Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα
13.11.25 , 23:18 Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία
13.11.25 , 23:11 Χρήστος Σαντικάι: «Η Λάουρα Νάργες ήταν το celebrity crush μου!»
13.11.25 , 22:49 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»
13.11.25 , 22:35 First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 22:30 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Θάνος & Αργύρης;
13.11.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
13.11.25 , 22:10 Άσκηση «Ωρίων 2025»: Για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν drones - καμικάζι
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Noεμβρίου
Μαρίνα Βερνίκου: Σε fashion show με την κούκλα 14χρονη κόρη της, Ανέζια
Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα από τις 15/11
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
«Queer»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tην αληθινή ιστορία «Queer» (2024, διάρκειας 130’) με τους Daniel Craig (υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα), Jason Schwartzman, Henrique Zaga σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Πρόκειται για μια μαγευτική εξερεύνηση της επιθυμίας, της μοναξιάς και της αναζήτησης για σύνδεση, Στην Πόλη του Μεξικού τη δεκαετία του ‘50, ένας μοναχικός Αμερικανός παρασύρεται από την εμμονή του με έναν νεαρό άνδρα, βυθιζόμενος στον πόθο, τη ζήλια και την αγωνιώδη αναζήτηση ταυτότητας. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 16/11 (22:00)!

Δείτε τη βιογραφική ταινία «Queer» στη Sunday Premiere της Nova!


Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Δείτε τη βιογραφική ταινία «Queer» στη Sunday Premiere της Nova!

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
SUNDAY PREMIERE
 |
NOVACINEMA1
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
QUEER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top