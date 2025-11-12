Φάρμα: Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν τη Μονομαχία Αποχώρησης

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 12/11), οι παίκτες της γαλάζιας ομάδας, μετά την ήττα και στη 2η Δοκιμασία, ήταν έτοιμοι να διεκδικήσουν την Ατομική Ασυλία, αλλά τους περίμενε μια αναπάντεχη έκπληξη. Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και πάλεψαν για να διεκδικήσουν τη θέση τους πίσω στη Φάρμα. Η Στέλλα Παλούκη και ο Λάμπρος Λιαμίρας ήταν οι δύο που απέδωσαν καλύτερα και θα μονομαχήσουν ως ζευγάρι απέναντι στην Κωνσταντίνα Φυλακτάκη και έναν ακόμα μονομάχο, που θα ορίσει η ίδια.

Λάμπρος Λιαμίρας - Στέλλα Παλούκη

Απόψε, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, το κλίμα παραμένει ψυχρό στις σκηνές, με τον Γιώργο Ανυφαντάκη να δηλώνει απογοητευμένος από όλη την ομάδα και κυρίως από την Κωνσταντίνα. Ο Δημήτρης Ζήκος επισκέπτεται τη Στέλλα στο σπιτάκι του μονομάχου, έχοντας ετοιμάσει πρωινό. Στο σπίτι, η Βαλεντίνα Σπέντζα αργεί, για ακόμα μία φορά, να ξυπνήσει, αδιαφορώντας για τα σχόλια των συμπαικτών της.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος παρουσιάζει για 3η σεζόν τη Φάρμα

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στο Συμβούλιο του Αχυρώνα. Η γαλάζια ομάδα μιλάει για όλα τα προβλήματα, που έχουν προκύψει, μεταξύ των μελών της, ενώ η ένταση κορυφώνεται ανάμεσα σε Κωνσταντίνα και Γιώργο. Κάποιοι θεωρούν ότι τα μέλη της ομάδας λειτουργούν ατομικά και ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη με τη διαχείριση των προμηθειών. Ποιοι δυσαρεστήθηκαν με την επιστροφή των παικτών που αποχώρησαν και γιατί η Στέλλα και ο Λάμπρος θεωρούν ότι αποχώρησαν άδικα;

Μετά την επιλογή συμπαίκτη από την Κωνσταντίνα, η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά! Μόνο ένα από τα δύο ζευγάρια μονομάχων θα καταφέρει να συνεχίσει το ταξίδι του στη Φάρμα και την πορεία προς τον τελικό και το έπαθλο των 50.000€!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!