Φάρμα: «Δε θέλω να σε βλέπω, ρε!» - Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο

Ο Λάμπρος και η Στέλλα βρίσκονται ένα βήμα πριν το μεγάλο τους come back. Χάρη στη χθεσινή νίκη τους απέναντι σε άλλους παλιούς παίκτες, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου την επιστροφή τους στη Φάρμα.

Απέναντί τους θα βρουν την Κωνσταντίνα και έναν παίκτη ή παίκτρια που η ίδια θα επιλέξει για να μονομαχήσουν μαζί στον Αχυρώνα.

Φάρμα Γιώργος

Ο Γιώργος είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα ακούσει το όνομά του, αποκαλύπτοντας τη διαίσθησή του στο συμβούλιο. «Πιστεύεις ότι θα είσαι η επιλογή της Κωνσταντίνας;», τον ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τον ίδιο να απαντά με απόλυτη βεβαιότητα: «110%! Γιατί χθες μου λέει, αν είναι να βγω εγώ, θα έρθεις και εσύ μαζί μου». «Δεν του είπα ότι θα χάσουμε και θα φύγουμε», τον διέψευσε η Κωνσταντίνα.

Ο Γιώργος ξεσπά ξανά εναντίον της συμπαίκτριάς του, καθώς πιστεύει ότι δεν είναι ειλικρινής. «Εγώ τα έχω τα παντελόνια. Δεν τα φοράω μόνο για να μη λερωθώ ή για να μη φαίνεται το βρακί μου. Εγώ τα φοράω και τα τιμάω κιόλας. Δε θέλω να σε βλέπω, ρε», λέει εκνευρισμένος, στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star από το σημερινό επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο Star.

Φάρμα Κωνσταντίνα

Πριν από το συμβούλιο, ο 40χρονος είχε πει στον Βάγγο ότι «η Κωνσταντίνα δε θα παίξει» και ότι θα τον πάρει στον λαιμό της. Ο ίδιος δήλωσε ακόμα: «Όταν θα παίξει με τη Στέλλα, ελπίδες με τη Στέλλα δεν έχει. Αυτή σέρνεται. Καταλαβαίνεις τι πάει να πει “σέρνεται”».

Η Στέλλα, μία από τις πιο δυνατές παίκτριες της φετινής Φάρμας, θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να επιστρέψει, αφενός γιατί της έχει λείψει ο Δημήτρης και αφετέρου επειδή θεωρεί ότι έφυγε άδικα. «Ήθελα πολύ να ξαναμπώ, γιατί θεώρησα αδικία το πώς έφυγα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έπαιξε, έπαιξα, έχασε, κέρδισα. Αυτό είναι όλο», δήλωσε απορημένος ο Βάγγος, ο οποίος είχε νικήσει τη Στέλλα με 3-0, δείχνοντάς της έτσι την πόρτα της εξόδου.

Φάρμα: Μόνο η νίκη υπάρχει για τη Στέλλα

Ένταση, νεύρα, δυνατές μονομαχίες και μια διπλή αποχώρηση περιμένουν στο τέλος της ημέρας. Ποιο ζευγάρι θα μαζέψει τα πράγματά του και θα πει αντίο στη Φάρμα; Η συνέχεια στην οθόνη του Star.

