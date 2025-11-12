Φάρμα: «Δε θέλω να σε βλέπω, ρε!» - Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο

Διπλή αποχώρηση στη Φάρμα - Χαμός στο συμβούλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 14:52 Δέσποινα Μοιραράκη: «Στην καθημερινότητά μου κυκλοφορώ άβαφη και με φόρμες»
12.11.25 , 14:42 Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως CTIO
12.11.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
12.11.25 , 14:25 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 14:23 «Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
12.11.25 , 14:22 Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι
12.11.25 , 14:11 Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο Cash or Trash και κάνει θραύση
12.11.25 , 14:01 Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
12.11.25 , 13:32 Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!
12.11.25 , 13:32 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 13:29 Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»
12.11.25 , 13:12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ, στις 22 Νοεμβρίου
12.11.25 , 13:06 «Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
12.11.25 , 13:04 «Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση
12.11.25 , 12:54 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λάμπρος και η Στέλλα βρίσκονται ένα βήμα πριν το μεγάλο τους come back. Χάρη στη χθεσινή νίκη τους απέναντι σε άλλους παλιούς παίκτες, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου την επιστροφή τους στη Φάρμα

Αυτό είναι το ζευγάρι που θα μονομαχήσει για να μπει στη Φάρμα!

Απέναντί τους θα βρουν την Κωνσταντίνα και έναν παίκτη ή παίκτρια που η ίδια θα επιλέξει για να μονομαχήσουν μαζί στον Αχυρώνα.

Φάρμα Γιώργος

Φάρμα Γιώργος

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία του επιστάτη και την πραλίνα

Ο Γιώργος είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα ακούσει το όνομά του, αποκαλύπτοντας τη διαίσθησή του στο συμβούλιο. «Πιστεύεις ότι θα είσαι η επιλογή της Κωνσταντίνας;», τον ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τον ίδιο να απαντά με απόλυτη βεβαιότητα: «110%! Γιατί χθες μου λέει, αν είναι να βγω εγώ, θα έρθεις και εσύ μαζί μου». «Δεν του είπα ότι θα χάσουμε και θα φύγουμε», τον διέψευσε η Κωνσταντίνα.

Ο Γιώργος ξεσπά ξανά εναντίον της συμπαίκτριάς του, καθώς πιστεύει ότι δεν είναι ειλικρινής. «Εγώ τα έχω τα παντελόνια. Δεν τα φοράω μόνο για να μη λερωθώ ή για να μη φαίνεται το βρακί μου. Εγώ τα φοράω και τα τιμάω κιόλας. Δε θέλω να σε βλέπω, ρε», λέει εκνευρισμένος, στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star από το σημερινό επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο Star.

Φάρμα: «Δε θέλω να σε βλέπω, ρε!» - Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο

Φάρμα Κωνσταντίνα

Πριν από το συμβούλιο, ο 40χρονος είχε πει στον Βάγγο ότι «η Κωνσταντίνα δε θα παίξει» και ότι θα τον πάρει στον λαιμό της. Ο ίδιος δήλωσε ακόμα: «Όταν θα παίξει με τη Στέλλα, ελπίδες με τη Στέλλα δεν έχει. Αυτή σέρνεται. Καταλαβαίνεις τι πάει να πει “σέρνεται”».

Φάρμα: «Αν δεν πλύνει τα πιάτα σήμερα, θα γίνουμε κ%λος»

Η Στέλλα, μία από τις πιο δυνατές παίκτριες της φετινής Φάρμας, θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να επιστρέψει, αφενός γιατί της έχει λείψει ο Δημήτρης και αφετέρου επειδή θεωρεί ότι έφυγε άδικα. «Ήθελα πολύ να ξαναμπώ, γιατί θεώρησα αδικία το πώς έφυγα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έπαιξε, έπαιξα, έχασε, κέρδισα. Αυτό είναι όλο», δήλωσε απορημένος ο Βάγγος, ο οποίος είχε νικήσει τη Στέλλα με 3-0, δείχνοντάς της έτσι την πόρτα της εξόδου.

Φάρμα: Μόνο η νίκη υπάρχει για τη Στέλλα

Φάρμα: Μόνο η νίκη υπάρχει για τη Στέλλα

Ένταση, νεύρα, δυνατές μονομαχίες και μια διπλή αποχώρηση περιμένουν στο τέλος της ημέρας. Ποιο ζευγάρι θα μαζέψει τα πράγματά του και θα πει αντίο στη Φάρμα; Η συνέχεια στην οθόνη του Star.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top