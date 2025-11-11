Φάρμα: «Αν δεν πλύνει τα πιάτα σήμερα, θα γίνουμε κ%λος»

Έξαλλος ο Αντρέας με τη Βαλεντίνα

Φάρμα: «Αν δεν πλύνει τα πιάτα σήμερα, θα γίνουμε κ%λος»
Μία ακόμα ημέρα ξημέρωσε στη Φάρμα. Στο αποψινό επεισόδιο, η ημέρα ξεκινάει με την αποστολή του επιστάτη Δημήτρη Δασκαλόπουλου και οι δύο ομάδες καλούνται να πάνε στο χωράφι με τα καλαμπόκια — να τα κόψουν, να τα κουβαλήσουν και να τα καθαρίσουν. Οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και το κλίμα ξεκινά να «φορτίζεται». 

Έξαλλος ο Αντρέας με τη Βαλεντίνα

Στο σπίτι, όμως, η πραγματική «έκρηξη» αρχίζει όταν η Βαλεντίνα Σπέντζα και ο Ανδρέας Γαλάτης έρχονται σε άγρια σύγκρουση. Τα άπλυτα πιάτα και η διαχείριση στις δουλειές του σπιτιού γίνονται η αφορμή.

Αντρέας Φάρμα

Αντρέας Φάρμα

«Την προστατεύαμε και της μιλήσαμε να προσπαθεί παραπάνω αλλά το έχει εκμεταλλευτεί και δεν κάνει τίποτα» είπε ο Αντρέας στην κάμερα της Φάρμας.

Τι συνέβη σήμερα - «Αν δεν πλύνει τα πιάτα σήμερα, θα γίνουμε κ%λος»

«Βαλεντίνα, πλύνε και τα υπόλοιπα πιάτα! Σου φαίνομαι για δούλος;» λέει ο Ανδρέας, «Εμείς θα της πάμε τα πιάτα εκεί;» προσθέτει. «Δεν τα είχατε πάει εκεί που ήταν τα άλλα από την αρχή» απαντά η Βαλεντίνα,

Η παίκτρια βάζει τα κλάματα και λέει πως από εδώ και πέρα θα κοιμάται για να λένε ότι κοιμάται. «Ας με βγάλουν μονομάχο και θα πάρω μαζί μου και τον Αντρέα! Δε θα μιλάει έτσι για μένα αυτός!» είπε κλαίγοντας η παίκτρια.

φαρμα βαλεντινα κλαιει

Βαλεντίνα Φάρμα

«Δεν αντέχω άλλο! Έχουμε μείνει 5 άτομα!» εξήγησε έξαλλος ο Αντρέας.

φαρμα

Δημήτρης Φάρμα

Τη Βαλεντίνα πήγε να ηρεμήσει ο Δημήτρης, με τον οποίο στο παρελθόν έχουν έρθει πολλές φορές σε ρήξη. «Βαλεντίνα μου πρέπει κάτι να κάνει όμως. Ή θα σηκώνεσαι το πρωί να έρχεσαι μαζί στο χωράφι ή θα κάνεις δουλειές στο σπίτι. Τι προτιμάς;» της είπε. «Θέλω να το σκεφτώ» απάντησε εκείνη.

Το σπίτι είναι φορτισμένο συναισθηματικά. Η Βαλεντίνα ακούει σχόλια, αισθάνεται απομονωμένη, οι άλλοι φαίνονται «κουρασμένοι» από τη στάση της. Ενώ ο Ανδρέας δεν κρύβει τον εκνευρισμό του. Σχολιάζει ακόμα ότι χθες το «έπαιζε άρρωστη ξαφνικά».

«Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα… Γιατί προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Και το καλύτερο μου βγήκε σε χειρότερο. Εχθές όλη μέρα έπλενα πιάτα!» λέει με κλάματα η Βαλεντίνα και προσθέτει: «Ενώ αν σήμερα δεν ξυπνούσα και κοιμόμουν… μπορεί να ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση».

Η αποψινή «Φάρμα» δεν έχει μόνο δοκιμασίες και αγροτικά «καθήκοντα». Έχει και εσωτερικές συγκρούσεις – οι σχέσεις δοκιμάζονται όσο οι εργασίες αυξάνονται και η επιβίωση γίνεται πιο απαιτητική.

ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΠΕΝΤΖΑ
 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
