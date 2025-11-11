Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα

Είχε ξυπνήσει από καταστολή 221 ημερών

11.11.25 , 22:34
Ελλαδα
Πέθανε Η 27χρονη Αναστασία, Η Πρώτη Ασθενής Με Κυστική Ίνωση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τασούλα, η 27χρονη γυναίκα που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο, καθώς ήταν η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει ύστερα από 221 ημέρες σε καταστολή λόγω επιπλοκών από κυστική ίνωση.

Η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της αλλά και σε ολόκληρη την κοινότητα των ασθενών που πάσχουν από τη σπάνια αυτή γενετική νόσο.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η οικογένειά της, ανακοινώνοντας ότι «η Αναστασία "έφυγε" μετά από μια γενναία και μακροχρόνια μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου».

 

 

Οι συγγενείς και οι φίλοι της ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σε μια τελετή που αναμένεται να είναι φορτισμένη με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό για τη μνήμη της.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της οικογένειας: 

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα».

Η ιστορία της Αναστασίας που συγκίνησε την Ελλάδα

Η ιστορία της Αναστασίας είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς μέσα από τη δοκιμασία της ανέδειξε τη δύναμη της πίστης, της ελπίδας και της επιμονής. Παρά τις δυσκολίες, παρέμενε αισιόδοξη, δίνοντας κουράγιο σε δεκάδες ασθενείς με κυστική ίνωση και στις οικογένειές τους.

Είχε απασχολήσει την επικαιρότητα, ως η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνευμόνων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Η απώλειά της βύθισε στο πένθος όσους τη γνώριζαν, αλλά και όλους όσοι είχαν παρακολουθήσει τη συγκλονιστική πορεία της.

 

 

Η Αναστασία Τασούλα αφήνει πίσω της ένα δυνατό μήνυμα ζωής και ελπίδας, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η δύναμη της ψυχής μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Tι είναι η κυστική ίνωση - Τα συμπτώματα

Η κυστική ίνωση (ή ινώδης κυστική νόσος) είναι μια σοβαρή, κληρονομική και χρόνια πάθηση που επηρεάζει κυρίως το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα. Προκαλείται από γονιδιακή μετάλλαξη που επηρεάζει τη λειτουργία των αδένων που παράγουν βλέννα, ιδρώτα και πεπτικά υγρά.

Σε ένα υγιές άτομο, αυτά τα υγρά είναι λεπτόρρευστα και βοηθούν στη λίπανση των οργάνων και στην απομάκρυνση των μικροβίων.
Στους ασθενείς με κυστική ίνωση, όμως, η βλέννα είναι παχιά και κολλώδης, με αποτέλεσμα να φράζει τους πνεύμονες, προκαλώντας σοβαρές λοιμώξεις και δυσκολία στην αναπνοή και το πάγκρεας, εμποδίζοντας την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών από την τροφή.

Κύρια συμπτώματα:

  • Επίμονος βήχας με φλέγματα
  • Συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού (π.χ. πνευμονίες, βρογχίτιδες)
  • Δυσκολία στην αναπνοή
  • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη και χαμηλό βάρος
  • Λιπαρά κόπρανα ή προβλήματα πέψης
  • Αυξημένη αλμυρότητα στο δέρμα

Πώς μεταδίδεται:

Δεν είναι μεταδοτική ασθένεια. Κληρονομείται όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς του ελαττωματικού γονιδίου CFTR. Αν συμβεί αυτό, το παιδί έχει:

  • 25% πιθανότητα να νοσήσει
  • 50% πιθανότητα να είναι φορέας
  • 25% πιθανότητα να είναι υγιές

Η κυστική ίνωση δεν έχει οριστική θεραπεία, όμως η ιατρική πρόοδος έχει βελτιώσει θεαματικά το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει φάρμακα που βοηθούν στην απομάκρυνση της βλέννας από τους πνεύμονες, αντιβιοτικά για πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων, φυσικοθεραπεία αναπνοής, ειδική διατροφή με ένζυμα και βιταμίνες και σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταμόσχευση πνευμόνων.

