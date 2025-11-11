Στη φυλακή ο ιερέας youtuber και ακόμη τρεις για ναρκωτικά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιερέας YouTuber που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης, από τους οκτώ συνολικά συλληφθέντες, τέσσερις οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι για ενεργή συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους βρίσκεται εκτός από τον ιερέα YouTuber και ένας ακόμη παλαιοημερολογίτης ιερέας, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Οι δύο ρασοφόροι, ηλικίας 46 και 52 ετών, οδηγήθηκαν με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Απόλυτα ψύχραιμοι στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι

Ο πρώτος που απολογήθηκε ήταν ο 46χρονος γνωστός ως ιερέας YouTuber, ενώ δίπλα του παρέμεινε ο δεύτερος κατηγορούμενος ιερέας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Star, και οι δύο φάνηκαν ψύχραιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις για τις πράξεις τους.

Τα στοιχεία που έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα σοκάρουν. Οι διάλογοι που καταγράφηκαν αποκαλύπτουν ότι οι ιερείς χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά: η κοκαΐνη ονομαζόταν «φανουρόπιτα» και η κάνναβη «μακαρόνια». Με αυτό τον τρόπο, όπως προκύπτει από τις έρευνες, καλύπτονταν πίσω από την «ιερή» βιτρίνα τους, ενώ στην πραγματικότητα προμήθευαν με ναρκωτικά χρήστες με αντάλλαγμα σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η δράση τους με κωδικούς και μυστικότητα - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ιερείς και ένας τρίτος συνεργός τους, που βρίσκεται ήδη στη φυλακή για διακίνηση μεταναστών, εκμεταλλεύονταν τη θέση τους στην εκκλησία για να λειτουργούν ως «ντίλερ». Οι συναλλαγές τους γινόταν συχνά μέσω της 52χρονης «αρχηγού», που συντόνιζε τις παραγγελίες και τις πληρωμές.

Σε διάλογο που αποκάλυψε το Star, ο ένας ιερέας λέει: «Θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω τριακόσια ευρώ».

Η απάντηση της αρχηγού: «Ε, το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία…», με τον ιερέα να συνεχίζει: «Ναι, ρε αγάπη. Και αύριο… Ωχ θεέ μου.»

Τα ναρκωτικά κρύβονταν σε απίθανα σημεία, ακόμη και εντός του ιερού ναού και στις γλάστρες του προαυλίου. Η αξία των χρημάτων που συγκέντρωσαν από τη διακίνηση ξεπερνά τις 105.000 ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών.

Ακόμα, στους διαλόγους που έφερε στο φως το Star, οι ιερείς φαίνονται να μην κρατούν κανένα προσχήματα για τη δράση τους και χρησιμοποιούν υβριστικό λεξιλόγιο για τις συναλλαγές.

Σε μία χαρακτηριστική συνομιλία αναφέρουν: «Του χρωστάμε λεφτά… μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά», ενώ ο αρχηγός ελέγχει την κατάσταση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς αποδεικνύει την εκμετάλλευση του θρησκευτικού κύρους για εγκληματικές δραστηριότητες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star