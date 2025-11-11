Στη φυλακή ο ιερέας youtuber και ακόμη τρεις για ναρκωτικά

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από τη δράση τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 23:13 Άγριος Τσακωμός Οδηγών Στη Λένορμαν
11.11.25 , 23:13 Καίτη Γαρμπή: Οι τρυφερές ευχές για το... φως της ζωής της!
11.11.25 , 23:06 Βορίζια: Νέο Βίντεο Από Επεισόδιο Μεταξύ Των 2 Οικογενειών
11.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια είναι τα ζητούμενα της δεύτερης δοκιμασίας ασυλίας;
11.11.25 , 22:34 Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα
11.11.25 , 22:31 Το νέο άλμπουμ του Pan Pan είναι η απόλυτη πολυαισθητηριακή εμπειρία
11.11.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 11/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
11.11.25 , 22:06 Στη φυλακή ο ιερέας youtuber και ακόμη τρεις για ναρκωτικά
11.11.25 , 22:04 Τάμτα: Η κόρη της Άννυ έχει γενέθλια - Απίστευτο, αλλά έγινε 30 ετών!
11.11.25 , 22:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία του επιστάτη και την πραλίνα
11.11.25 , 21:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση - ορόσημο για επαρκείς κατώτατους μισθούς
11.11.25 , 21:37 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 21:30 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς για τη σύμβαση 717
11.11.25 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 11/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
11.11.25 , 21:25 Φάρμα: Τι περιέχει η σημερινή αποστολή του επιστάτη;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Φαίη Σκορδά: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της!
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα
Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Τάμτα: Η κόρη της Άννυ έχει γενέθλια - Απίστευτο, αλλά έγινε 30 ετών!
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιερέας YouTuber που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 

Παλαιοημερολογίτης ιερέας YouTuber συνελήφθη για διακίνηση κοκαΐνης

Στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης, από τους οκτώ συνολικά συλληφθέντες, τέσσερις οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι για ενεργή συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους βρίσκεται εκτός από τον ιερέα YouTuber και ένας  ακόμη παλαιοημερολογίτης ιερέας, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Οι δύο ρασοφόροι, ηλικίας 46 και 52 ετών, οδηγήθηκαν με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Youtuber ιερέας

Απόλυτα ψύχραιμοι στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι 

Ο πρώτος που απολογήθηκε ήταν ο 46χρονος γνωστός ως ιερέας YouTuber, ενώ δίπλα του παρέμεινε ο δεύτερος κατηγορούμενος ιερέας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Star, και οι δύο φάνηκαν ψύχραιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις για τις πράξεις τους.

Τα στοιχεία που έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα σοκάρουν. Οι διάλογοι που καταγράφηκαν αποκαλύπτουν ότι οι ιερείς χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά: η κοκαΐνη ονομαζόταν «φανουρόπιτα» και η κάνναβη «μακαρόνια». Με αυτό τον τρόπο, όπως προκύπτει από τις έρευνες, καλύπτονταν πίσω από την «ιερή» βιτρίνα τους, ενώ στην πραγματικότητα προμήθευαν με ναρκωτικά χρήστες με αντάλλαγμα σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ιερέας ναρκωτικά

Η δράση τους με κωδικούς και μυστικότητα - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ιερείς και ένας τρίτος συνεργός τους, που βρίσκεται ήδη στη φυλακή για διακίνηση μεταναστών, εκμεταλλεύονταν τη θέση τους στην εκκλησία για να λειτουργούν ως «ντίλερ». Οι συναλλαγές τους γινόταν συχνά μέσω της 52χρονης «αρχηγού», που συντόνιζε τις παραγγελίες και τις πληρωμές.

Σε διάλογο που αποκάλυψε το Star, ο ένας ιερέας λέει: «Θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω τριακόσια ευρώ».
Η απάντηση της αρχηγού: «Ε, το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία…», με τον ιερέα να συνεχίζει: «Ναι, ρε αγάπη. Και αύριο… Ωχ θεέ μου.»

Τα ναρκωτικά κρύβονταν σε απίθανα σημεία, ακόμη και εντός του ιερού ναού και στις γλάστρες του προαυλίου. Η αξία των χρημάτων που συγκέντρωσαν από τη διακίνηση ξεπερνά τις 105.000 ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών.

Ακόμα, στους διαλόγους που έφερε στο φως το Star, οι ιερείς φαίνονται να μην κρατούν κανένα προσχήματα για τη δράση τους και χρησιμοποιούν υβριστικό λεξιλόγιο για τις συναλλαγές.

Σε μία χαρακτηριστική συνομιλία αναφέρουν: «Του χρωστάμε λεφτά… μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά», ενώ ο αρχηγός ελέγχει την κατάσταση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς αποδεικνύει την εκμετάλλευση του θρησκευτικού κύρους για εγκληματικές δραστηριότητες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
YOUTUBER
 |
ΙΕΡΕΑΣ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top