Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση - ορόσημο για επαρκείς κατώτατους μισθούς

Ικανοποίηση Κομισιόν και φον ντερ Λάιεν για την επιβεβαίωση της οδηγίας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, «που επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την εγκυρότητα της οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς», εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική της ανακοίνωση.

Πρεμιέρα για κατώτατο μισθό: Η Ν. Κεραμέως απαντά σε ερωτήματα πολιτών

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό ότι η οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς έχει στέρεες νομικές βάσεις», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι «ένας επαρκής κατώτατος μισθός είναι αναγκαίος για την κοινωνική δικαιοσύνη και για μια παραγωγική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Συμβάλλει στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, μειώνει τη μισθολογική τους ανισότητα και την εργασιακή τους φτώχεια, στηρίζει την εγχώρια ζήτηση και ενισχύει τα κίνητρα για εργασία. Επίσης, βοηθά να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να κερδίζει τα προς το ζην. Η σημερινή απόφαση είναι ορόσημο για τους Ευρωπαίους -για την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την οικονομική τους ασφάλεια. Η οδηγία θα εφαρμοστεί με πλήρη σεβασμό των εθνικών παραδόσεων, της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και της σημασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δέσμευσή μας είναι ότι η εργασία θα πρέπει να αμείβεται πραγματικά». \

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Απόφαση- σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Από την πλευρά της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου ενισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται σε δίκαιους και επαρκείς μισθούς και σε ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις - αποφέροντας τόσο κοινωνική δικαιοσύνη όσο και οικονομικά οφέλη. Είναι καλά νέα για τους εργαζομένους, ιδίως εκείνους που αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, αλλά και για τους εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη που καταβάλλουν δίκαιους μισθούς».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «από την έκδοση της οδηγίας το 2022, οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην αύξηση των μισθών και του βιοτικού επιπέδου για εκατομμύρια εργαζομένους. Παράλληλα, το χάσμα μεταξύ των πιο υψηλών και των πιο χαμηλών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί».

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα της Δανίας να ακυρώσει την οδηγία στο σύνολό της. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι η οδηγία εκδόθηκε σε ορθή νομική βάση, σημειώνεται.

Επιπλέον, αναφέρεται σχετικά: «Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε το κύρος των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις είναι αναγκαίες για να προστατευθεί ο κατώτατος μισθός, αλλά και για να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι να αντλούν την ωφέλεια από αυτές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει, επίσης, ότι «λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου να ακυρώσει μόνο εν μέρει δύο διατάξεις, οι οποίες απαριθμούν τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τους νόμιμους κατώτατους μισθούς, καθώς και τον κανόνα που απαγορεύει τη μείωση των κατώτατων μισθών όταν υπόκεινται σε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή» και ότι «επί του παρόντος αναλύει τις συνέπειες από την ακύρωση των συγκεκριμένων διατάξεων».

«Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν επηρεάζει τη νομοθεσία που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη», καταλήγει η ανακοίνωση.
 

