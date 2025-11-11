Τάμτα: Η κόρη της Άννυ έχει γενέθλια - Απίστευτο, αλλά έγινε 30 ετών!

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Τάμτα, καθώς η κόρη της, Άννυ έχει γενέθλια και γίνεται... 30 ετών!

Η τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στην κόρη της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της Τάμτα /Φωτογραφία Instagram

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια σπάνια κοινή τους φωτογραφία έγραψε: «Δεν ξέρω ποια μεγάλωσε ποια. Ξέρω μόνο πως μεγαλώνουμε μαζί! Χρόνια Πολλά».

Θυμίζουμε ότι η ποπ σταρ από τη Γεωργία έγινε μητέρα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Όπως είπε σε παλιότερη συνέντεξή της: «Νομίζω ότι η μαμά μου είναι αυτή που παρ’ όλες τις δυσκολίες που είχαμε, με είχε σαν πριγκίπισσα. Αυτό νομίζω ότι με είχε βοηθήσει πάρα πολύ… Αυτή η επιθυμία και η ενέργεια της μαμάς νομίζω με επηρέασε πολύ. Εγώ αυτό άργησα να το κάνω με την κόρη μου. Η μαμά μου ήταν 30 χρονών όταν με έκανε, οπότε ήταν πιο ώριμη. Εγώ ήμουν πιο μικρή όταν έκανα την κόρη μου. Όλοι οι γονείς κάνουμε λάθη. Εγώ φαντάζομαι ότι έκανα περισσότερα. Σημασία έχει ότι έχω συζητήσει πάρα πολύ με την κόρη μου για όλα αυτά. Της έχω ζητήσει και συγγνώμη. Ήταν κάτι που αισθανόμουν ότι έπρεπε να κάνω και το κάνω και στο τραγούδι που τραγουδώ στα γεωργιανά στο νέο μου άλμπουμ. Το έχω γράψει για την κόρη μου αυτό το τραγούδι. Είναι μια αναδρομή στη ζωή μας. Μεγαλώσαμε μαζί με την Άννυ. Οι πρώτοι στίχοι είναι από τη μέρα που γεννήθηκε και έβρεχε… Της ζητάω συγγνώμη για κάποια πράγμα… Μέχρι τα έξι της, η ζωή μας ήταν πολύ δύσκολη… Άθελά μου έχω κάνει κι εγώ λάθη αλλά ευτυχώς είναι πολύ δυνατή…».