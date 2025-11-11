Το νέο άλμπουμ του Pan Pan είναι η απόλυτη πολυαισθητηριακή εμπειρία

Ο Pan Pan δεν φτιάχνει απλώς μουσική. Δημιουργεί ατμόσφαιρες

Pan Pan: Το Νέο Άλμπουμ, Η Απόλυτη Πολυαισθητηριακή Εμπειρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Pan Pan κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Υπεραστική Μουσική» με 14 τραγούδια. Ο ταλαντούχος παραγωγός και τραγουδοποιός δημιουργεί ένα πρότζεκτ με το ηλεκτρονικό vibe που χρειαζόμαστε, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ηλεκτρονικοί ήχοι με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, πειραματισμός, και art pop στοιχεία σε ένα άλμπουμ γεμάτο αφηγηματικότητα. Το «Υπεραστική Μουσική» περιλαμβάνει 14 τραγούδια με την υπογραφή του Pan Pan και με μελωδίες που χαρίζουν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία.

To εθιστικό «Μόνο με τα μάτια»: 

Ο ιδιαίτερος δημιουργός προσφέρει στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική ένα ακόμα ατμοσφαιρικό άλμπουμ με ταυτότητα, πολυμορφία και την experimental pop όπως μόνο εκείνος μπορεί να παρουσιάσει!

Με την «Υπεραστική Μουσική» ο Pan Pan μάς καλεί να φορέσουμε τα ακουστικά μας και να βυθιστούμε στην πόλη με συνοδεία τον ήχο του. Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company

PAN PAN
