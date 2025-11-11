Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις μέσα από το Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας σημαντικές αλλαγές που φέρνει ο πλανητικός χάρτης για το επόμενο διάστημα. Από σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο και θα παραμείνει σε αυτή τη θέση έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου του 2026.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η έγκριτη αστρολόγος εξήγησε στους τηλεθεατές πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια από τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο, δίνοντας πρακτικές και συναισθηματικές οδηγίες για το πώς να διαχειριστούν αυτήν την περίοδο.

«Ο Δίας λοιπόν γυρίζει Ανάδρομος στον Καρκίνο και θα παραμείνει εκεί για αρκετό διάστημα, μέχρι τις 11 Μαρτίου του 2026. Οι αργοί πλανήτες έχουν πάντα μεγάλες ανάδρομες πορείες και δεν μας επηρεάζουν όπως ο Ερμής. Εδώ, επειδή ο Δίας είναι στον Καρκίνο, μπορεί να επιστρέψουν θέματα που αφορούν είτε την οικογένεια, είτε την ακίνητη περιουσία μας, δηλαδή καταστάσεις που δεν είχαν λυθεί και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να τις ολοκληρώσουμε», ανέφερε η Άση Μπήλιου.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η ανάδρομη πορεία σχετίζεται πολύ με τα συναισθήματα και τις σχέσεις μας. «Ο Δίας στον Καρκίνο είναι ένας συναισθηματικός Δίας. Μαθαίνουμε να δίνουμε με την καρδιά μας, να μην έχουμε ενοχές και να προστατεύουμε τις σχέσεις μας, τις αληθινές σχέσεις της ψυχής μας. Όχι σχέσεις ανάγκης ή δημόσιες σχέσεις, αλλά ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε βαθιά», εξήγησε.

Η Άση Μπήλιου τόνισε ότι πρόκειται για μια περίοδο αναστοχασμού και διόρθωσης, όπου επιστρέφουν ζητήματα που χρειάζονται προσοχή, είτε πρόκειται για οικογενειακές διαμάχες, είτε για υποθέσεις ακινήτων ή εκκρεμότητες του παρελθόντος. «Ο Δίας φέρνει στο προσκήνιο ό,τι έχει μείνει ημιτελές, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να το ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε πιο ώριμοι», κατέληξε.

