Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Τρελά Ερωτευμένοι Στο Παρίσι!

Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για το ερωτευμένο ζευγάρι

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο της Σιμώνης Χριστοδούλου από το Παρίσι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου άφησαν για λίγο πίσω την καθημερινότητά τους κι έκαναν μια άκρως ρομαντική απόδραση στο Παρίσι.

Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Τρελά Ερωτευμένοι Στο Παρίσι!

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης κι η σύζυγός του μοιράστηκαν μέσα από τα προφίλ τους στο Instagram... ερωτιάρικα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στην Πόλη του Φωτός.

Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ενώ σε μια άλλη ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί κάτω από τον παριζιάνικο ουρανό.

Η ανάρτηση του Αντρέα Γεωργίου

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Σιμώνη Χριστοδούλου είχε αποκαλύψει πως η γνωριμία της με τον Αντρέα Γεωργίου έγινε σε επαγγελματικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, όταν εκείνη δούλευε ως make up artist. «Από την αρχή τον γνώρισα έτσι, μέσα στα φώτα και τη δημοσιότητα, και έτσι τον αγάπησα. Στην αρχή της σχέσης μας κρατήσαμε χαμηλούς τόνους· θέλαμε να το ζήσουμε ιδιωτικά, όχι να το εκθέσουμε», είχε δηλώσει.

Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας

Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Τρελά Ερωτευμένοι Στο Παρίσι!

Όσο για την πρόταση γάμου, ήταν μια στιγμή βγαλμένη από ρομαντική ταινία. Όπως είχε διηγηθεί, έγινε στη διάρκεια ταξιδιού τους στην Αμερική: «Ο Αντρέας είχε οργανώσει τα πάντα. Είχε στο μυαλό του να με ζητήσει στο Central Park, μέσα σε μια βάρκα στη λίμνη. Τελικά, καθίσαμε σε κάτι βραχάκια, και ενώ τραβούσα ένα βίντεο, βλέπω ξαφνικά μέσα από την κάμερα ένα δαχτυλίδι να εμφανίζεται. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

