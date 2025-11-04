Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας

Όσα είπε η σύζυγος του Αντρέα Γεωργίου για πρώτη φορά

Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η σύζυγος του Αντρέα Γεωργίου, Σιμώνη Χριστοδούλου στο Πρωινό και τη Δέσποινα Καμπούρη. 

Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Η γνωστή makeup artist μίλησε για την καθημερινότητά της δίπλα στον ηθοποιό και σκηνοθέτη, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρη τους αλλά και το πρόβλημα υγείας που πέρασε πρόσφατα.

Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας

«Από άποψη δημοσιότητας, δεν είναι δύσκολο να συνυπάρχω με τον Αντρέα. Έτσι τον γνώρισα, έτσι τον αγάπησα. Το πρώτο διάστημα της σχέσης μας κρυβόμασταν, γιατί δε θέλαμε να πουλήσουμε κάτι, θέλαμε να το ζήσουμε», είπε αρχικά.

«Το θέμα του γάμου και της οικογένειας δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Μετά τον γάμο όμως, ήξερα ότι ήθελα παιδί. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα ταξίδι που κάναμε στην Αμερική. Ο Αντρέας είχε ένα σχέδιο, ήθελε να πάμε στο Central Park, σε μια βάρκα μέσα στη λίμνη. Τελικά κάτσαμε σε κάτι βραχάκια στη λίμνη κι εκεί που καθόμασταν μου είπε να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς τραβάω το βίντεο -ανίδεη εγώ- βλέπω να βγαίνει από την κάμερα ένα δαχτυλίδι και λέω, “αποκλείεται”», αποκάλυψε για την πρόταση γάμου από τον Αντρέα Γεωργίου. 

Αντρέας Γεωργίου- Σιμώνη Χριστοδούλου: Γιόρτασαν την πρώτη τους επέτειο

«Γέννησα με φυσιολογικό τοκετό. Ήταν μαζί και ο Αντρέας και η μητέρα μου… Δε ξέρω πόση αγάπη μπορεί να νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις ένα μωρό και λες, “αυτό το μωρό έχει δημιουργηθεί μέσα μου, είναι ένα θαύμα”» ανέφερε σε άλλο σημείο για τη γέννηση της κόρης τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andreas Geo (@georgiou82)

Στη συνέχεια, η σύζυγος του Αντρέα Γεωργίου αποκάλυψε τις διάφορες δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη περίοδο της λοχείας. «Είχα διάφορες δύσκολες στιγμές. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη μέρα που δεν ήμουν καλά. Είχα ξυπνήσει από το πρωί, ήμουν πολύ κουρασμένη, άυπνη, έκλαιγα πάρα πολύ. Είχε αγχωθεί πολύ ο Αντρέας και μου έλεγε ότι πρέπει να βγω από το σπίτι να πάω μια βόλτα. Του έλεγα ότι δε θέλω, θέλω να ξεκουραστώ, αυτό χρειάζομαι…», είπε. 

Αντρέας Γεωργίου: Το γλυκό φιλί στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου

Τέλος, αποκάλυψε και ένα πρόβλημα υγείας που πέρασε πριν από λίγο καιρό. «Προέκυψε και ένα θέμα υγείας. Αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε ένας κίνδυνος, όμως ευτυχώς υπήρχε μια ομάδα εκεί που το αντιμετώπισε, όπως έπρεπε και όλα πήγαν πολύ καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πάρα πολύ. Είχε κρατήσει το παιδί η μαμά μου, και ο Αντρέας ήταν μαζί μου… Ως μπαμπάς είναι πολύ καλός, τα κάνει όλα». 

Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας

Θυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2024, το ζευγάρι ενώθηκε στην Κύπρο με τα ιερά δεσμά του γάμου. Στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, η Σιμώνη Χριστοδούλου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

