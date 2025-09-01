Αντρέας Γεωργίου- Σιμώνη Χριστοδούλου: Γιόρτασαν την πρώτη τους επέτειο

Την πρώτη τους επέτειο γάμου γιορτάζουν ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Το ζευγάρι που υποδέχτηκε στον κόσμο το πρώτο του παιδί πριν από λίγες ημέρες, παντρεύτηκε στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Επιφανείου στην Αγία Νάπα της Κύπρου πριν από ακριβώς εναν χρόνο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2024.

Έναν χρόνο μετά, ο πάντοτε ρομαντικός Αντρέας Γεωργίου έκανε μια ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δημοσίευσε μια φωτογραφία της αγαπημένης του συζύγου σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και της ευχήθηκε «χαρούμενη επέτειο». Ταυτόχρονα εξέφρασε τον θαυμασμό του προς το πρόσωπό της, δηλώνοντας «ο μεγαλύτερος θαυμαστής της». Ειδικότερα, έγραψε: «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ. Είσαι ο βράχος μου. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Έναν χρόνο και πάμε».

Δείτε το post:





Το ζευγάρι πριν λίγες ημέρες υποδέχτηκε στον κόσμο το πρώτο του παιδί. Ο Αντρέας Γεωργίου ήταν εκείνος που έκανε γνωστά τα ευχάριστα για την απόκτηση της κόρης τους, την Τρίτη 26 Αυγούστου, με μία ανάρτηση στα social media. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram δύο φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στη μία απεικονίζεται η σύζυγός του με το νεογέννητο μωρό τους και στη δεύτερη το ζευγάρι αγκαλιά.



