O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου

«Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου» γράφει για τη σύζυγό του

Η εξομολόγηση του Ανδρέα Γεωργίου για τη Σιμώνη Χριστοδούλου και το μωρό τους/ Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα σύννεφα πετάει ο Ανδρέας Γεωργίου, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας! Η σύζυγος του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ανδρέας Γεωργίου: Φωτογραφίζει τη Σιμώνη Χριστοδούλου στο ηλιοβασίλεμα

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο Αντρέας Γεωργίου, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες, μέσα από το μαιευτήριο.

Δες την ανάρτησή του:

O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου

O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», έγραψε ο Αντρέας Γεωργίου στο post του.

