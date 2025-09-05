Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Η εξομολόγηση του Ανδρέα Γεωργίου για τη Σιμώνη Χριστοδούλου και το μωρό τους/ Βίντεο: Breakfast@Star

Η Σιμώνη Χριστοδούλου πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Ανδρέα Γεωργίου.

Η γνωστή αρχιτέκτονας και σύζυγος του ηθοποιού, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σήμερα, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια selfie φωτογραφία, στην οποία ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της.

Αντρέας Γεωργίου ήταν εκείνος που έκανε γνωστά τα ευχάριστα για την απόκτηση της κόρης τους, την Τρίτη 26 Αυγούστου, με μία ανάρτηση στα social media. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram δύο φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στη μία απεικονίζεται η σύζυγός του με το νεογέννητο μωρό τους και στη δεύτερη το ζευγάρι αγκαλιά.

Χθες το ζευγάρι γιόρτασε και την πρώτη του επέτειο γάμου!