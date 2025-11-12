Αυτό είναι το ζευγάρι που θα μονομαχήσει για να μπει στη Φάρμα!

Μετά από μια σειρά ιδιαίτερα δύσκολων δοκιμασιών, ο Λάμπρος κατάφερε την τελευταία στιγμή να χτυπήσει την κουδούνα, να κερδίσει και να διεκδικήσει ξανά τη θέση του στη Φάρμα, με τον Μιχαήλ που έχασε να απογοητεύεται.

Έτσι, εκτός από τη Στέλλα ο Λάμπρος είναι ο παλιός παίκτης που θα αγωνιστεί για να μπει στο παιχνίδι.

«Στη Ζωή είπα αυτά που πρέπει να της πω για να της κατεβάσω την ψυχολογία. Δεν είμαστε φίλες, οπότε εμένα αυτή τη στιγμή με συμφέρει να μην είναι καλά, να μην αποδίδει καλά. Εγώ απ' την άλλη θέλω πάρα πολύ αύριο να μπω, να πάρω το εισιτήριο, οπότε κοιτάω πλέον μόνο εμένα», είπε η Στέλλα για τις... αποκαλύψεις που έκανε τη στιγμή του αγώνα στη Ζωή για την εικόνα της στο τηλεοπτικό κοινό.

«Δύο τα εισιτήρια. Ένα για τη Στέλλα και από τα αγόρια μας ένα για τον Λάμπρο. Μπράβο Λάμπρο!: Εσείς οι δύο λοιπόν απόψε θα κοιμηθείτε στα σπιτάκια των μονομάχων κι αύριο στον Αχυρώνα θα περιμένουμε να ακούσουμε, να μάθουμε την απόφαση της Κωνσταντίνας. Με ποιον δηλαδή, ποιον θα επιλέξει να μονομαχήσει σε ζευγάρι απέναντι σε Στέλλα και Λάμπρο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όσους ήρθατε για δεύτερη φορά να διεκδικήσετε μία ακόμη ευκαιρία. Μπράβο Λάμπρο. Μπράβο Στέλλα. Σας ευχαριστώ όλους», ανακοίνωσε στους παίκτες ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Καλά μπερδέματα λοιπόν. Αν μπει ο Λάμπρος κι η Στέλλα μέσα... θα μπουνε; Α, δε νομίζω να μπουνε. Πρέπει να κερδίσουν μια Κωνσταντίνα κι έναν μάχιμο Γιώργη ή μάχιμο Βαγγέλη ή μάχιμο Άγγελο... Δε νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους», σχολίασε για το αποτέλεσμα του αγώνα ο Λευτέρης.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας