Φάρμα: «Τελείωσε, πάμε παρακάτω» - Η έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!

Την 39η ημέρα στη Φάρμα, μια τεράστια έκπληξη περίμενε τους 11 παίκτες που έχουν παραμείνει στο παιχνίδι.

Φάρμα: Οι παίκτες δεν μπορούσαν να καταλάβουν όσα τους έλεγε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος!

Την ανακοίνωση που έκανε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν την περίμενε κανείς, μιας κι οι παίκτες που αποχώρησαν επέστρεψαν και μαζί τους έφεραν νέα από τον έξω κόσμο, αλλά και διάθεση να διεκδικήσουν τη θέση τους πίσω στη Φάρμα!

«Η δεύτερη ομαδική δοκιμασία ασυλίας ολοκληρώθηκε κι ο Άγγελος, ο Γιώργος, η Ζωή κι ο Βάγγος είναι εδώ. Ατομική δοκιμασία, υποσχεθήκαμε. Μεγάλη ημέρα η σημερινή. Τι δεν είπαμε, όμως; Δε θυμάμαι ποτέ να ανέφερα ότι η δοκιμασία αυτή αφορά εσάς», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας. «Παρακαλώ, περάστε στον πάγκο και να έρθουν αυτοί οι οποίοι θα περάσουν και θα πρέπει να τερματίσουν τη συγκεκριμένη δοκιμασία», πρόσθεσε με τους παίκτες να αναρωτιούνται τι γίνεται.

Φάρμα: Δε χάρηκαν όλοι με την επιστροφή των παλιών παικτών στο παιχνίδι

«Σας λείψαμε!» φώναξαν οι παίκτες που επέστρεψαν μπαίνοντας στον στίβο, με τους «παλιούς» να χαίρονται! Η Στέλλα έτρεξε να αγκαλιάσει τον Δημήτρη. «Νιώθω φοβερά που βλέπω τη Στέλλα. Κάθομαι λίγο να το συνειδητοποιήσω και τρέχω να την αγκαλιάσω κατευθείαν», είπε στο cue του ο Δημήτρης.

Φάρμα: Η Στέλλα ανυπομονούσε να δει ξανά τον Δημήτρη

«Μου είχε λείψει πάρα πολύ ο Δημήτρης. Δεν μπορούσα. Εντάξει, έβγαινα, συνέχισα τη ζωή μου έξω, αλλά σκεφτόμουν ότι θα είναι μόνος του εδώ. Και τα παιδιά, εντάξει, γενικά δεν του φέρονται και πολύ καλά, οπότε στεναχωριόμουν λίγο», είπε η Στέλλα με τη σειρά της.

Φάρμα: Οι επιστροφές δεν άρεσαν στον Λευτέρη

«Είμαι ένα άτομο που έχει μάθει πολύ τον αποχωρισμό, το φεύγουμε, τα 'παμε. Έχω αλλάξει 15.000 μέρη που έχω ζήσει, οπότε έχω καταλάβει ότι τελείωσε, πάμε παρακάτω. Τώρα μας ξαναφέρνουν πίσω, καλά να είναι τα παιδιά, αλλά με κούρασε πάρα πολύ. Βλέπω όλους τους παλιούς ανθρώπους εδώ πέρα πάλι πίσω», δήλωσε δυσαρεστημένος ο Λευτέρης.

Στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξήγησε τον τρόπο που θα γίνει η δοκιμασία «Πάμε να δώσουμε τις απαντήσεις για αυτήν την ιδιαίτερη και διαφορετική, όπως είπαμε, εβδομάδα. Γιατί τονίζουμε αυτές τις ημέρες ότι οι δύο μονομάχοι δε θα διασταυρωθούν, γιατί οι δύο μονομάχοι αυτής της εβδομάδας θα είναι... συμπαίικτες», είπε. «Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, Θα επιλέξει το ζευγάρι της. Το ζευγάρι με το οποίο θα κληθεί αύριο στην Αχυρώνα να μονομαχήσει για να υπερασπιστείτε τη θέση σας στη Φάρμα. Απέναντι σε ποιους; Απέναντι σε κάποιον από εσάς. Έναν άντρα και μία γυναίκα» πρόσθεσε, κάτι που δεν άρεσε στους παλιούς παίκτες.

Πρόκειται για μία δοκιμασία όπου στον πρώτο γύρο θα αγωνιστούν τα αγόρια και στον δεύτερο γύρο θα αγωνιστούν τα κορίτσια. Οι δύο πρώτοι από τους δύο γύρους θα είναι το ζευγάρι που αύριο θα μπει στον Αχυρώνα και θα μονομαχήσει με την Κωνσταντίνα κι αυτόν που θα επιλέξει η Κωνσταντίνα για να διεκδικήσετε και πάλι την είσοδό τους στη Φάρμα. Έτσι, οι μεν διεκδικούν την είσοδό τους, η δε υπερασπίζονται τη θέση τους.

«Πάμε στα της δοκιμασίας. Εδώ υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, τα αγόρια μας είναι τρία, τα κορίτσια μας είναι τέσσερα, οπότε τα αγόρια και τα τρία θα ξεκινήσουν και θα τερματίσουν χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία διαφοροποίηση. Τα κορίτσια μας είναι τέσσερα. Εδώ πέρα μπροστά υπάρχουν τρία κιβώτια. Οπότε τα τρία πρώτα κορίτσια που θα φτάσουν στα κιβώτια συνεχίζουν. Ένα από τα κορίτσια μας, το τελευταίο δηλαδή που θα φτάσει στα μισά της διαδρομής, θα εγκαταλείψει», είπε ο παρουσιαστής εξηγώντας τη δοκιμασία.