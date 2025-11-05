Τάσος Νούσιας: «Είμαι περήφανος για την κόρη μου, έχει στόχους, γυμνάζεται»

H σπάνια αναφορά στη σχέση που έχει με την 17χρονη κόρη του

Ο Τάσος Νούσιας είναι παντρεμένος με τη ηθοποιό και σκηνοθέτη Marlene Kaminsky και οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους Ιωάννας.

Το βράδυ της Τρίτης 4/11 ο ηθοποιός του «Grand Hotel» βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή, «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου όπου μίλησε για όλα.

Μέσα σε όλα, έκανε και μία σπάνια αναφορά στη σχέση που έχει με την 17χρονη κόρη του.

noysias

Ο Τάσος Νούσιας με την κόρη του στην Αθήνα το 2020/ ndp

«Η κόρη μου είναι 17 ετών, χρειάζεται κουβέντα και συνεχής επαφή στην εφηβεία. Οφείλουμε να έχουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω στα παιδιά. Ο νόμος πρέπει να είναι αμείλικτος, είναι δολοφονικό να σερβίρεις “μπόμπες” όχι μόνο στους εφήβους, σε όλους. Είμαι περήφανος για την κόρη μου, έχει στόχους, γυμνάζεται, διαβάζει και βγαίνει με τα φιλαράκια της, έχει μια ισορροπία σε όλα. Είναι καλό να γνωρίζεις τους γονείς των φίλων του παιδιού σου, να μην υπάρχει χαοτική απόσταση όπως έκαναν παλιά οι δικοί μας που ήταν ταμπού», εξομολογήθηκε ο Τάσος Νούσιας για την κόρη του Ιωάννα.

νουσιας

Ο Τάσος Νούσιας με την κόρη του Ιωάννα το 2020/ ndp
