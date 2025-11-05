Πλήρης συλλογή της Ολυμπιακής από τα χρόνια του Ωνάση στο Cash or Trash!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 14:54 Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον αδερφό της, Θαλή
05.11.25 , 14:43 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
05.11.25 , 14:42 Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
05.11.25 , 14:25 Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»
05.11.25 , 14:19 Μαραθώνιος 2025: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο
05.11.25 , 14:01 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 13:58 Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
05.11.25 , 13:53 Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
05.11.25 , 13:26 Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
05.11.25 , 13:15 Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
05.11.25 , 13:07 Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά
05.11.25 , 13:01 Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People
05.11.25 , 12:56 Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
05.11.25 , 12:54 Τα Φαντάσματα: Η δημιουργία των περίτεχνων κοστουμιών
Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Σεισμός ταρακούνησε την Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 3/11/2025 - 7/11/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.  

Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά

Η Στέλλα «ταξιδεύει» τους τηλεθεατές του Cash Or Trash στις μέρες της παλιάς δόξας των Ολυμπιακών Αερογραμμών. Το ταξίδι ξεκινάει από τη δεκαετία του ‘60 και φτάνει μέχρι τη δεκαετία του ’70, καθώς τα αντικείμενα του πατέρα της, που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών, αποτελούν ένα μόνο μικρό δείγμα της υπεροχής της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση.  

Πλήρης συλλογή της Ολυμπιακής από τα χρόνια του Ωνάση στο Cash or Trash!

Η ηθοποιός και συγγραφέας Έφη Χατσούλη περνάει το κατώφλι του Cash Or Trash με ένα και μόνο σκοπό, να ζήσει την πιο έντονη δημοπρασία της ζωής της! Η επιλογή του αντικείμενου ήταν άκρως καθοριστική για την πωλήτρια, καθώς ήθελε το αντικείμενό της να προκαλέσει διχασμό απόψεων, αλλά και γούστων στους πέντε αγοραστές. Πόσο ικανοποιημένη θα μείνει η Έφη από τις προσφορές των αγοραστών;  

Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!

Πλήρης συλλογή της Ολυμπιακής από τα χρόνια του Ωνάση στο Cash or Trash!

Το αντικείμενο, που φέρνει η Μαίρη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash είναι μόλις το δεύτερο του είδους, που παρουσιάζεται στην εκπομπή. Η μόνη διαφορά με το πρώτο είναι ότι αυτό είναι υπογεγραμμένο από τον μαρμαροτεχνίτη δημιουργό του. Η Μαίρη γνωρίζει ότι την προηγούμενη φορά το ίδιο αντικείμενο δεν πουλήθηκε κι έχει θέσει προσωπικό στόχο να το καταφέρει εκείνη σήμερα! Το αντικείμενο, που άνετα χαρακτηρίζεται κι ως φυσικός κλιματισμός, θα καταφέρει, άραγε, να συγκινήσει αυτή τη φορά τους αγοραστές ή θα έχει την ίδια άδοξη μοίρα με το προηγούμενο του είδους;   

Cash or Trash: Ο Δημήτρης, το κηροπήγιο κι η Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash: Ο Λούδος αμφισβήτησε τη σπανιότητα του ρολογιού του πωλητή

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Μελέτης Παγώνης: To Instagram, το event planning και το Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top