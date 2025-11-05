Πλήρης συλλογή της Ολυμπιακής από τα χρόνια του Ωνάση στο Cash or Trash!

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Στέλλα «ταξιδεύει» τους τηλεθεατές του Cash Or Trash στις μέρες της παλιάς δόξας των Ολυμπιακών Αερογραμμών. Το ταξίδι ξεκινάει από τη δεκαετία του ‘60 και φτάνει μέχρι τη δεκαετία του ’70, καθώς τα αντικείμενα του πατέρα της, που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών, αποτελούν ένα μόνο μικρό δείγμα της υπεροχής της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση.

Η ηθοποιός και συγγραφέας Έφη Χατσούλη περνάει το κατώφλι του Cash Or Trash με ένα και μόνο σκοπό, να ζήσει την πιο έντονη δημοπρασία της ζωής της! Η επιλογή του αντικείμενου ήταν άκρως καθοριστική για την πωλήτρια, καθώς ήθελε το αντικείμενό της να προκαλέσει διχασμό απόψεων, αλλά και γούστων στους πέντε αγοραστές. Πόσο ικανοποιημένη θα μείνει η Έφη από τις προσφορές των αγοραστών;

Το αντικείμενο, που φέρνει η Μαίρη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash είναι μόλις το δεύτερο του είδους, που παρουσιάζεται στην εκπομπή. Η μόνη διαφορά με το πρώτο είναι ότι αυτό είναι υπογεγραμμένο από τον μαρμαροτεχνίτη δημιουργό του. Η Μαίρη γνωρίζει ότι την προηγούμενη φορά το ίδιο αντικείμενο δεν πουλήθηκε κι έχει θέσει προσωπικό στόχο να το καταφέρει εκείνη σήμερα! Το αντικείμενο, που άνετα χαρακτηρίζεται κι ως φυσικός κλιματισμός, θα καταφέρει, άραγε, να συγκινήσει αυτή τη φορά τους αγοραστές ή θα έχει την ίδια άδοξη μοίρα με το προηγούμενο του είδους;

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

