Cash or Trash: Η δημοσιογράφος Σοφία Τσίπα έχει ένα... σεκρετέρ!

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η γλυκύτατη Μαρία έρχεται από τον Βόλο και «θαμπώνει» στο δωμάτιο εκτίμησης τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο με το ολόχρυσο αντικείμενό της. Η πωλήτρια πήρε τη γενναία απόφαση να αποχωριστεί το αντικείμενό της, που αποτελεί κομμάτι των αναμνήσεών της από μια άλλη περίοδο της ζωής της. Με αγωνία, νάζι, αλλά και τόλμη, η Μαρία ζει την εμπειρία μιας απολαυστικής δημοπρασίας με τους πέντε υποψήφιους αγοραστές!

Η Σοφία, δημοσιογράφος με έντονη ψηφιακή δραστηριότητα, έρχεται στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο σε στιλ εποχής Λουδοβίκου, που ανήκε στην οικογένειά της. Η πωλήτρια μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών, έχοντας ως εφόδια την αποφασιστικότητά της, το δαιμόνιο ένστικτό της και τις πολύτιμες πληροφορίες του Θάνου Λούδου και γίνεται συντονίστρια μιας πολύ ενδιαφέρουσας δημοπρασίας στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ο Λεωνίδας έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με ένα από τα πιο πλήρη σετ της συγκεκριμένης κατηγορίας αντικειμένων, που έχουν παρουσιαστεί, έως τώρα, στην εκπομπή. Γνώστης του αντικειμένου, αλλά κι επαγγελματίας του είδους, ο πωλητής φαίνεται πως διαθέτει τα προσόντα για να κλείσει μια επιτυχημένη συμφωνία με τους αγοραστές και να πουλήσει στην τιμή που επιθυμεί το μοναδικό αυτό σετ. Η δημοπρασία προμηνύεται άκρως ενδιαφέρουσα!

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος. Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτήν τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

